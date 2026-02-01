Je legendárne, čo robíš. Si najlepší, vravel Djokovič Alcarazovi. Experti sú z jeho úspechu nadšení

Dvadsaťdva rokov, osem mesiacov a dvadsaťsedem dní. To je vek najmladšieho držiteľa všetkých grandslamových titulov.
Carlos Alcaraz skompletizoval zbierku trofejí a predčil tak svojho veľkého idola a krajana Rafaela Nadala o viac ako jeden rok.
Skompletizovanie kariérerneho grandslamu dokonal vo finále Australian Open 2026, v ktorom zdolal Novaka Djokoviča v štyroch setoch 2:6, 6:2, 6:3 a 7:5.
Dokonalý úvod
Finále začal dokonale Djokovič, ktorý do neho vstúpil ako víchor. Pri troch vlastných podaniach stratil jediný bod, pôsobil bezchybne.
K tomu dvakrát vzal podanie svojmu súperovi, ktorý kazil jednoduché loptičky a po 34 minútach sa dostal do výhody jedného setu.
"Bol agresívny, odohral skvelý set. Mal skvelý forehand, ktorý mu priniesol kľúčové body. Alcaraza dostal pod veľký tlak," zhodnotila úvodnú hru expertka Eurosportu Barbara Schettová.
Od druhého setu sa však momentum zápasu prenieslo na stranu mladšieho súpera. Djokoviča začali trápiť žalúdočné problémy, miestami pôsobil unavene.
Svoju hru začal mierne kaziť, no rozhodujúca bola zmena štýlu Alcaraza. Kým v prvom sete urobil až deväť nevynútených chýb, v tých ďalších spravil dokopy osemnásť.
"Carlos toho veľa nezmenil, no je efektívnejší. Novak prestal byť presný a rýchly. Alcaraz má navrch hlavne po fyzickej stránke," vyslovila Schettová po druhom sete.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Djokovič vo finále Australian Open 2026
Vtipkoval, aj keď prehral
Na pozápasovom ceremoniáli sa udiala Djokovičovi vec, ktorú ešte nezažil. Prvýkrát v Melbourne začal svoj prejav ako porazený. Jeho predošlých desať finálových účastí vždy premenil na zisk titulu.
"Desaťkrát som tu hovoril ako druhý v poradí, teraz je to pre mňa zmena. Mal som pripravený aj víťazný prejav a stále som veril, že ho použijem," vravel s úsmevom na tvári Djokovič.
Dvadsaťpäťnásobný grandslamový víťaz priznal, že v poslednom roku nemal jednoduchú cestu. "Nikto neviem, koľko toho mám ešte pred sebou," dodal Djokovič, ktorý poďakoval aj svojmu tímu za neustálu podporu.
Srb nezabudol ani pogratulovať svojmu súperovi, ktorý získal už svoj siedmy grandslamový titul.
"To, čo robíš, je legendárne a si najlepší. Si taký mladý, máš pred sebou toho toľko veľa. Dúfam sa ešte veľakrát stretneme v najbližších desiatich rokoch," opäť zavtipkoval Djokovič.
Srb vyslovil poďakovanie aj fanúšikom v Melbourne, ktorí mu podľa neho dali toľko podpory, akú ešte nikdy nezažil.
"Pokúsim sa vám to vrátiť mojou hrou v najbližších rokoch. Podpora a motivácia je to, čo potrebujem proti takým skvelým hráčom ako je Carlos. Bez vašej pomoci by som nemohol byť súčasťou tohto ceremoniálu," dodal na záver svojho prejavu.
Nikto nevie, aké to mal ťažké
Momenty slávy si vo finálovom zápase niekoľkokrát vďaka záujmu kamier užil aj legendárny Rafael Nadal, ktorý sedel hneď v prvom rade za kurtom.
Všimli si ho aj hráči, ktorí sa zhodli, že je pre nich zvláštne vidieť ho v roli diváka a nie hráča.
VIDEO: Rafael Nadal gratuloval Carlosovi Alcarazovi
" Je pre mňa veľká česť hrať pred tebou. Poznáme sa veľmi dlho, keď som bol ešte malý chlapec a ty na vrchole kariéry. Ďakujem, že si prišiel na koniec tohto turnaja," adresoval Alcaraz vo svojom prejave Nadalovi slová vďaky.
Španiel vo svojom prejave vyzdvihol aj Djokoviča, ktorého označil za mimoriadne inšpirujúceho.
"Nie len v oblasti tenisu, ale celého športu. Každý deň tvrdo makáš. Pre mňa je česť zdieľať s tebou šatňu, kurt a môcť ťa sledovať v tvojej úžasnej kariére," vychválil ho.
Alcaraza postihla pred novou sezónou veľká zmena. Po siedmich rokoch sa rozhodol pre veľkú zmenu, keď ukončil spoluprácu s trénerom Juanom Carlosom Ferrerom.
Priznal, že odkedy ostal bez neho, prežíval ťažké obdobie. V jeho tíme sa nachádza dlhoročný člen Samuel Lopez, spolupracuje aj s otcom a bratom.
"Museli sme čeliť tlaku, aby sme nepočúvali všetkých ľudí, čo o nás hovoria v mediálnom priestore. Som veľmi rád za všetkých, čo ste v mojom tíme. Vďaka vám sa cítim všade ako doma," poďakoval svojmu tímu.
Najväčšie víťazstvo, vraví expert
Diváci, ktorí sa chceli dostať do Rod Laver Areny v Melbourne, si musel pripraviť veľký balík peňazí. Organizátori pýtali za vstupenky najmenej 1 900 dolárov.
Oproti minulému roku, v ktorom sa vo finále stretli Jannik Sinner a Alexander Zverev, je to nárasť o viac ako tisíc dolárov.
VIDEO: Carlos Alcaraz oslavuje trofej so svojím tímom
Fanúšikovia však sledovali historický okamih, v ktorom sa stretli dve generácie. "Najväčšie víťazstvo pre Carlosa Alcaraza. Bojoval na najmenej úsepšnom grandslame.
Zvládol to proti hráčovi, ktorý bojoval o ďalší zápis do histórie. Alcaraz sa môže pozerať na ďalšie rekordy, ktoré prepíše," povedal v pozápasovom štúdiu expert Eurosportu Mats Wilander.
Zaujímavým úkazom boli aj tenisky Djokoviča, na ktorých mal vyobrazené číslo 24. To odkazovalo na počet grandslamových titulov, ktoré získal. Po turnaji v Melbourne ich tak nebude musieť meniť.
Wilander však ozrejmil, že Srb vôbec nemusí byť na konci svojej kariéry. "Jeho vedomie hry, hráčske IQ je na úrovni, že ešte môže pokračovať.
Na druhej strane, Alcaraz je veľmi komplexný hráč, dokáže pracovať s emóciami i celými zápasmi," vyzdvihol oboch finalistov.
Neuveriteľné, čo stihol dokázať
Wilander vníma Alcaraza ako vždy vysmiateho, príjemného človeka, ktorý je nohami na zemi.
Podľa Schettovej je Španiel veľmi dozretý na svoj vek. "Dokáže si užiť aj tie najťažšie zápasy. Možno nebol v Melbourne najvýkonnejší, no stačilo mu to na zisk titulu," uviedla.
Bývalá tenistka dodala, že pri dnešnom zápase, ktorý bol označovaný niekoľkokrát ako duel desaťročia, nebude chcieť ostať.
"Má veľkú motiváciu a takisto skvelých súperov, ktorí ho posúvajú dopredu. Má pred sebou ešte veľa rokov, počas ktorých môže dosiahnuť veľa.
Je neuveriteľné, čo už dokázal v jeho veku," uzavrela Schettová s tým, že fanúšikov Djokoviča môže mrzieť jediné - že neurobil krok k jeho nesmrteľnosti.