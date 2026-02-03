Melbourne uvažuje nad novinkou. Zápasy žien by sa mohli hrať na tri víťazné sety

Na tenisovom Australian Open sa v budúcnosti plánuje množstvo zmien a jednou z nich by mohlo byť predĺženie ženských stretnutí na tri víťazné sety.
Tento formát by platil od štvrťfinálových zápasov.
O zmenách na turnaji prehovoril šéf úvodného grandslamového podujatia sezóny Craig Tiley.
„Všetky výskumy ukazujú, že záujem rastie s postupom zápasov. Ako šport sa musíme vyvíjať,“ citoval Tileyho The Athletic.
Šesťdesiatštyriročný výkonný riaditeľ Tennis Australia, ktorý si získal reputáciu ako jeden z najinovatívnejších lídrov v tomto športe, navrhol okrem predĺženia ženského formátu aj iné vylepšenia.
Medzi ďalšie zmeny patrí napríklad odstránenie rozhodcovskej stoličky na kurte, skrátenie rozcvičky pred duelom či zavedenie chladiacich systémov na hráčske lavice.
Ženy v minulosti prejavili minimálny záujem o zápasy na tri víťazné sety. Mnohé sa sťažovali, že vedúci predstavitelia športu od nich žiadajú priveľa.