Alcaraz je tvorcom tenisovej histórie. Pozrite si ohlasy zahraničných médií na triumf Španiela

Ohlasy médií na triumf španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open:
ATP: „Carlos Alcaraz skompletizoval kariérny grandslam. Na Sinnera zvýraznil triumfom na Australian Open náskok v počte významných trofejí.“
CNN: „Carlos Alcaraz získal po fascinujúcom finále a výhre nad Novakom Djokovičom titul na Australian Open.“
AFP: „Carlos Alcaraz - tvorca tenisovej histórie s odtieňmi Federera.“
Forbes: „Carlos Alcaraz pozastavil historickú príležitosť Novaka Djokoviča, sám si ju vytvoril na Australian Open.“
DPA: „Historický okamih na Australian Open patrí Carlosovi Alcarazovi, Novak Djokovič tak pokračuje na ceste za ziskom 25. grandslamového titulu.“
AP: „Carlos Alcaraz je historicky najmladším držiteľom kariérneho grandslamu. Vo finále Australian Open zdolal Novaka Djokoviča, ktorý nikdy neprehral pri predošlých 10 finálových zápasoch v Melbourne Park.“
idnes.cz: „Zázračný Alcaraz! Zdolal Djokoviča a ako najmladší vyhral všetky grandslamy.“
L'Equipe: „Prisilný súper na Djokoviča, Alcaraz skompletizoval kariérny grandslam. Triumfom na Australian Open má náskok oproti všetkým velikánom.“