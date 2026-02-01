    Alcaraz je tvorcom tenisovej histórie. Pozrite si ohlasy zahraničných médií na triumf Španiela

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz pózuje s trofejou po jeho výhre nad Srbom Novakom Djokovičom vo finále Australian Open.
    Fotogaléria (31)
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz pózuje s trofejou po jeho výhre nad Srbom Novakom Djokovičom vo finále Australian Open. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. feb 2026 o 14:09
    ShareTweet0

    Svetová jednotka zdolala Novaka Djokoviča.

    Ohlasy médií na triumf španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open:

    ATP: „Carlos Alcaraz skompletizoval kariérny grandslam. Na Sinnera zvýraznil triumfom na Australian Open náskok v počte významných trofejí.“

    CNN: „Carlos Alcaraz získal po fascinujúcom finále a výhre nad Novakom Djokovičom titul na Australian Open.“

    AFP: „Carlos Alcaraz - tvorca tenisovej histórie s odtieňmi Federera.“

    Forbes: „Carlos Alcaraz pozastavil historickú príležitosť Novaka Djokoviča, sám si ju vytvoril na Australian Open.“

    Fotogaléria zo zápasu Carlos Alcaraz - Novak Djokovič na Australian Open 2026 (Finále)
    Carlos Alcaraz a Novak Djokovič pred finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.
    Carlos Alcaraz pred finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.
    Rafael Nadal pred finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.
    Novak Djokovič pred finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.
    31 fotografií
    Carlos Alcaraz pred finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz a Novak Djokovič pred finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz a Novak Djokovič pred finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič pred finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz pred finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Novak Djokovič počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.Carlos Alcaraz počas finále dvojhry mužov na Australian Open 2026.

    DPA: „Historický okamih na Australian Open patrí Carlosovi Alcarazovi, Novak Djokovič tak pokračuje na ceste za ziskom 25. grandslamového titulu.“

    AP: „Carlos Alcaraz je historicky najmladším držiteľom kariérneho grandslamu. Vo finále Australian Open zdolal Novaka Djokoviča, ktorý nikdy neprehral pri predošlých 10 finálových zápasoch v Melbourne Park.“

    idnes.cz: „Zázračný Alcaraz! Zdolal Djokoviča a ako najmladší vyhral všetky grandslamy.“

    L'Equipe: „Prisilný súper na Djokoviča, Alcaraz skompletizoval kariérny grandslam. Triumfom na Australian Open má náskok oproti všetkým velikánom.“

    Australian Open 2026 - pavúk mužskej dvojhry

    Tenis

    Tenis

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz pózuje s trofejou po jeho výhre nad Srbom Novakom Djokovičom vo finále Australian Open.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz pózuje s trofejou po jeho výhre nad Srbom Novakom Djokovičom vo finále Australian Open.
    Alcaraz je tvorcom tenisovej histórie. Pozrite si ohlasy zahraničných médií na triumf Španiela
    dnes 14:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Alcaraz je tvorcom tenisovej histórie. Pozrite si ohlasy zahraničných médií na triumf Španiela