Zdravotné problémy u Kyrgiosa pretrvávajú. Austrálčan sa musel odhlásiť z US Open

NEW YORK. Záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open bude bez austrálskeho tenistu Nicka Kyrgiosa. Tridsaťročný Austrálčan sa odhlásil z podujatia pre problémy s kolenom.
Kyrgios naposledy odohral súťažný zápas vo dvojhre v marci, prednedávnom sa predstavil vo Washingtone vo štvorhre, ale po jednom odohranom stretnutí uviedol, že sa opäť ozvali pretrvávajúce problémy s kolenom.
Austrálčan sa mal predstaviť vo Flushing Meadows aj v novom formáte deblovému mixu, no napokon si nezahral s Japonkou Naomi Osakovou.
Vo dvojhre sa naposledy Kyrgios predstavil na US Open v roku 2022 a v tejto sezóne odohral len päť duelov. Informovala agentúra DPA.