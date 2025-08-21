    Zdravotné problémy u Kyrgiosa pretrvávajú. Austrálčan sa musel odhlásiť z US Open

    Nick Kyrgios.
    Nick Kyrgios. (Autor: REUTERS)
    TASR|21. aug 2025 o 17:07
    Austrálsky tenista naposledy odohral súťažný zápas vo dvojhre v marci.

    NEW YORK. Záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open bude bez austrálskeho tenistu Nicka Kyrgiosa. Tridsaťročný Austrálčan sa odhlásil z podujatia pre problémy s kolenom.

    Kyrgios naposledy odohral súťažný zápas vo dvojhre v marci, prednedávnom sa predstavil vo Washingtone vo štvorhre, ale po jednom odohranom stretnutí uviedol, že sa opäť ozvali pretrvávajúce problémy s kolenom.

    Austrálčan sa mal predstaviť vo Flushing Meadows aj v novom formáte deblovému mixu, no napokon si nezahral s Japonkou Naomi Osakovou.

    Vo dvojhre sa naposledy Kyrgios predstavil na US Open v roku 2022 a v tejto sezóne odohral len päť duelov. Informovala agentúra DPA.

    dnes 17:07
