Kyrgios sa nechce doplaziť do dôchodku. Murray si zaslúžil noblesnejší odchod zo scény, hovorí

"Myslím si, že to fyzické utrpenie nestálo za to. Mal odísť pôvabnejšie," vravel Kyrgios v podcaste Louiasa Therouxa, citoval z neho BBC Sport.

"Dívam sa na to, ako skončili Andy Murray a Rafael Nadal, a ja to po nich nechcem opakovať. Môžem to povedať aj tak, že sa nechcem doplaziť do dôchodku," skonštatoval Kyrgios.

Známy austrálsky búrlivák už vyše roka nehrá tenis na najvyššej úrovni, lebo ho tiež sužujú zranenia.

Zatiaľ neplánuje odchod zo scény, ale na druhej strane nechce tam zotrvávať za každú cenu.

"Rozhodne nevystavím svoje telo takým otrasom ako Murray," zdôraznil 29-ročný Kyrgios, bývalý 13. hráč renkingu ATP vo dvojhre.