VIDEO: Heroické päťsetové bitky. Pozrite si najlepšie momenty mužského semifinále Australian Open

Deväť hodín a tridsaťosem minút. Toľko trvali dokopy semifinálové súboje mužskej časti Australian Open 2026.
Dve heroické päťsetové bitky napokon rozhodli, že do finále sa pozrie svetová jednotka Carlos Alcaraz a 38-ročný legendárny Srb Novak Djokovič.
Alcaraz si v úvodnom semifinále poradil s Alexandrom Zverevom. Najskôr viedol už 2:0 na sety, no potom prišli jeho zdravotné problémy a Zverev sa vrátil do zápasu.
V piatom sete prehrávala svetová jednotka už 3:5, no štyrmi hrami v rade si zaistila postup do finále a boj o prvú trofej z Melbourne po výhre 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4) a 7:5.
Duel trval 5 hodín a 26 minút a stal sa najdlhším semifinále v histórii Australian Open.
Naopak, o jedenásty titul zabojuje Djokovič, ktorý si poradil s úradujúcim šampiónom Sinnerom za 4 hodiny a 12 minút 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 a 6:4.
Srb prehral úvodný set už po takmer polhodine, do zápasu sa nevedel vôbec dostať. Napokon sa mu to podarilo až v druhom sete a od toho momentu to bol vyrovnaný zápas.
V záverečnom sete za stavu 3:3 brejkol svojho súpera a vďaka tomu mohol oslavovať postup. Víťaznú loptičku premenil na tretí pokus.