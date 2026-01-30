    VIDEO: Heroické päťsetové bitky. Pozrite si najlepšie momenty mužského semifinále Australian Open

    Novak Djokovič a Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|30. jan 2026 o 16:00
    Mužská časť Australian Open 2026 priniesla v semifinále päťsetové bitky.

    Deväť hodín a tridsaťosem minút. Toľko trvali dokopy semifinálové súboje mužskej časti Australian Open 2026.

    Dve heroické päťsetové bitky napokon rozhodli, že do finále sa pozrie svetová jednotka Carlos Alcaraz a 38-ročný legendárny Srb Novak Djokovič.

    Alcaraz si v úvodnom semifinále poradil s Alexandrom Zverevom. Najskôr viedol už 2:0 na sety, no potom prišli jeho zdravotné problémy a Zverev sa vrátil do zápasu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Carlos Alcaraz - Alexander Zverev

    V piatom sete prehrávala svetová jednotka už 3:5, no štyrmi hrami v rade si zaistila postup do finále a boj o prvú trofej z Melbourne po výhre 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4) a 7:5.

    Fotogaléria zo zápasu Carlos Alcaraz - Alexander Zverev na Australian Open 2026 (semifinále)
    Carlos Alcaraz v zápase proti Alexandrovi Zverevovi počas semifinále na Australian Open 2026.
    Carlos Alcaraz v zápase proti Alexandrovi Zverevovi počas semifinále na Australian Open 2026.
    Alexander Zverev v zápase proti Carlosovi Alcarazovi počas semifinále na Australian Open 2026.
    Carlos Alcaraz v zápase proti Alexandrovi Zverevovi počas semifinále na Australian Open 2026.
    Nemecký tenista Alexander Zverev (vľavo) a Španiel Carlos Alcaraz v semifinále mužskej dvojhry.

    Duel trval 5 hodín a 26 minút a stal sa najdlhším semifinále v histórii Australian Open.

    Naopak, o jedenásty titul zabojuje Djokovič, ktorý si poradil s úradujúcim šampiónom Sinnerom za 4 hodiny a 12 minút 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 a 6:4.

    Srb prehral úvodný set už po takmer polhodine, do zápasu sa nevedel vôbec dostať. Napokon sa mu to podarilo až v druhom sete a od toho momentu to bol vyrovnaný zápas.

    VIDEO: Zostrih zápasu Novak Djokovič - Jannik Sinner

    V záverečnom sete za stavu 3:3 brejkol svojho súpera a vďaka tomu mohol oslavovať postup. Víťaznú loptičku premenil na tretí pokus.

    Fotogaléria zo zápasu Jannik Sinner - Novak Djokovič na Australian Open 2026 (semifinále)
    Novak Djokovič sa teší z víťazstva nad Jannikom Sinnerom v semifinále Australian Open 2026
    Novak Djokovič sa teší z víťazstva nad Jannikom Sinnerom v semifinále Australian Open 2026
    Novak Djokovič sa teší z víťazstva nad Jannikom Sinnerom v semifinále Australian Open 2026
    Novak Djokovič sa teší z víťazstva nad Jannikom Sinnerom v semifinále Australian Open 2026
    Srbský tenista Novak Djokovič reaguje v semifinále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji Australian Open.

