Zverev predviedol skvelý návrat do zápasu. Alcaraz bol gem od prehry, ale nakoniec sa teší

Australian Open 2026
Dvojhra mužov - semifinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Alexander Zverev (Nem.-3) 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa predstaví vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.
Po päťsetovej bitke a viac ako piatich hodinách zdolala nasadená a svetová jednotka Nemca Alexandra Zvereva 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4), 7:5.
Alcaraz sa priblížil k dosiahnutiu kariérového grandslamu a pri svojej piatej účasti na tomto podujatí sa premiérovo predstaví vo finále.
Na ceste za touto métou stratil v Melbourne tento rok prvýkrát aspoň jeden set, proti Zverevovi odohral najdlhší duel na turnaji - 5 hodín a 27 minút. Ich semifinálový zápas bol zároveň historicky najdlhší v tejto fáze podujatia.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Zverev
Triumfom nad Zverevom preklopil Alcaraz bilanciu zo vzájomných zápasov do pozitívnej roviny, aktuálne má na konte proti Nemcovi sedem výhier a šesť prehier. Naďalej nikdy vo svojej kariére neprehral na grandslamoch duel, v ktorom viedol 2:0 na sety.
Jeden z najnáročnejších zápasov v mojej kariére
„Veril som po celý čas. Vždy hovorím, že je potrebné veriť v samého seba, bez ohľadu na to, čo sa deje. V strede tretieho setu som sa trápil, fyzicky to bol jeden z najnáročnejších zápasov v mojej kariére. V takýchto situáciách som sa už v minulosti nachádzal, preto som vedel, čo je potrebné urobiť. Bolo potrebné do zápasu vložiť srdce.
Myslím si, že sa mi to podarilo a bojoval som do posledného bodu. Vedel som, že moja šanca príde. Som extrémne hrdý na to, ako som bojoval a že som sa vrátil v piatom sete,“ uviedol Alcaraz v pozápasovom rozhovore na kurte.
VIDEO: Alcaraz v rozhovore po zápase
Zverev sa v úvode semifinálového stretnutia nezľakol Alcaraza a opieral sa hlavne o istotu na podaní. Na druhej strane bol súper istejší v dlhších výmenách, do deviateho gemu si tak obaja tenisti strážili svoje podanie.
VIDEO: Alcaraz sa nechal ošetrovať na konci tretieho setu
Kľúčový okamih prišiel v následnej hre, keď Zverevova dvojchyba priniesla Španielovi prvý brejk zápasu a vedenie 5:4. Hneď na to nevyčkával na ponúknutú príležitosť, prvý využitý setbal znamenal zisk úvodného dejstva výsledkom 6:4.
Prvý gem druhého setu predznamenal, že to bude ešte strhujúca bitka o finálovú miestenku a obom hráčom diváci často tlieskali v stoji. Po približne 10-minútovom geme sa dianie na kurte ustálilo, lepšie bol v tejto fáze na tom Zverev.
Za stavu 3:2 dokázal prvýkrát v zápase prelomiť Alcarazove podanie a dostať sa do mierneho trháku, ale v najhoršom možnom čase prišiel o túto výhodu.
Nasadená jednotka dokázala po brejku vyrovnať na 5:5 a druhý set rozhodol až tajbrejk. Aj počas neho bol na tom lepšie Nemec, ale za stavu 4:5 z jeho pohľadu zaznamenal Alcaraz štyri body po sebe a napokon získal druhý set 7:6 (5).
Po krátkej prestávke sa priebeh semifinálového duelu výraznejšie nezmenil, naďalej sa obaja hráči opierali hlavne o istotu svojho podania a do ôsmeho gemu neprichádzalo k žiadnemu brejku.
Za stavu 5:4 si vyžiadala nasadená jednotka ošetrenie pravej nohy, na čo Zverev reagoval kritikou na dĺžku zdravotného oddychového času. Alcarazov pohyb po kurte bol následne evidentne obmedzený, čoho Zverev využil v tajbrejku, ktorý získal bez výraznejších problémov 7:6 (3).
Španiela naďalej trápili zdravotné problémy, v úvode štvrtého setu sa preto snažil nepúšťať do dlhých výmen, ale stále sa mohol spoľahnúť na silu svojho podania a víťazných úderov.
Viackrát sa dokázal dostať z náročnejšej situácie, naďalej si obaja tenisti strážili vlastné podanie, a tak aj štvrtý set musel rozhodnúť tajbrejk. V kľúčových okamihoch Alcaraz chyboval a Zverev okamžite využil ponúknutý setbal, aby poslal semifinálový duel do rozhodujúceho dejstva.
Zverev získal hneď v piatom sete výhodu na svoju stranu, keď prelomil podanie Alcaraza a potvrdil to aj ziskom druhého gemu. Španiel sa však postupne s podporou publika začal herne zdvíhať a odmietal skončiť semifinálovú bitku bez boja.
VIDEO: Posledná loptička zápasu Zverev - Alcaraz
Nemec mal šancu ukončiť duel za stavu 5:4 a svojho podania, ale svetová jednotka preukázala odolnosť v kritických okamihoch. To ho v ďalšom priebehu nakoplo a hneď prvý mečbal premenil v účasť vo finále.
Alcaraz sa môže stať historicky najmladším hráčom s kariérnym grandslamom.
Level mojej hry rástol
„Som šťastný z toho, že mám šancu zahrať si tu premiérovo vo finále. Je to niečo, čo bolo mojim cieľom. Myslím si, že v Melbourne to boli zatiaľ skvelé dva týždne a level mojej hry rástol.
Chcel by som povedať, že nič z toho by nebolo bez podpory fanúšikov na tribúnach. Je to pre mňa skutočná radosť hrať pred vami, vaša podpora mi pomohla pri návrate do duelu. Som za to veľmi vďačný. Verím, že tomu tak bude aj v nedeľu.“