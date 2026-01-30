    Veľká päťsetová bitka. Djokovič zdolal Sinnera a v Austrálii zabojuje o titul

    Australian Open 2026

    Dvojhra mužov - semifinále:

    Novak Djokovič - Janik Sinner 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

    Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

    Rekordný 10-násobný víťaz tohto podujatia triumfoval v semifinále nad dvojnásobným obhajcom titulu Talianom Jannikom Sinnerom v piatich setoch 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

    Vo finálovom súboji zabojuje o historický 25. grandslamový titul proti svetovej jednotke Španielovi Carlosovi Alcarazovi.

    Tridsaťosemročný Srb si zahrá finále v Melbourne po troch rokoch a o víťaznú trofej na grandslamoch zabojuje prvýkrát od Wimbledonu 2024.

    V bilancii vzájomných duelov prerušil päťzápasovú sériu prehier proti Sinnerovi, aktuálne má na konte päť výhier a šesť prehier.

    Djokovič tak zabojuje o 11. triumf na Australian Open, no najmä rekordný 25. grandslamový titul, čím by sa osamostatnil na čele historických tabuliek pred Austrálčankou Margaret Courtovou.

    V Melbourne prepisoval viaceré rekordy, semifinálová výhra bola jeho 104. na tomto podujatí a ako prvý hráč v tzv. „Open ére“ prekonal pred pár dňami métu 400 víťazstiev na grandslamoch.

    Djokovič prišiel hneď pri prvej možnosti o podanie, Sinner tak vstúpil do semifinálového zápasu ziskom troch gemov za sebou. Talian bol vo všeobecnosti silnejší vo víťazných úderoch a na sieti, Srb mal pomalší rozbeh do stretnutia.

    Niečo naznačil Djokovič v tomto smere v štvrtom geme, ale Sinner mal vo väčšine prípadov situáciu na kurte pod úplnou kontrolou. Pri prvej príležitosti využil setbal a úvodné dejstvo získal za necelých 40 minút výsledkom 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Sinner

    Druhý set už priniesol na kurte úplne iný priebeh, Djokovič urobil taktické zmeny vo svojej hre a želaný efekt to prinieslo najmä vo štvrtom geme, keď prvýkrát v zápase prelomil podanie Sinnera.

    Ziskom troch hier za sebou sa ujal vedenia 4:1 a bol bližšie k tomu, aby vyrovnal stav semifinálového stretnutia. Talian sa zaktivizoval, no zvrátiť druhý set už nedokázal. Srb si tentoraz nenechal zobrať podanie, čo potvrdil konečným stavom 6:3 v druhom sete.

    Tretí set sa po väčšinu času niesol v znamení toho, že si Djokovič so Sinnerom udržiavali svoj servis. Skúsenejšieho Srba však postupom času začali obmedzovať bližšie nešpecifikované veci a po kurte sa razom pohyboval výrazne pomalšie.

    Nasadená dvojka si tak vyčkala na svoju šancu do desiateho gemu, keď brejkla Djokoviča a získala na svoju stranu tretí set - 6:4.

    Krátka prestávka srbskému tenistovi pomohla, na kurt sa vrátil najlepším možným spôsobom, keď hneď dokázal brejknúť svojho semifinálového súpera a potvrdiť to aj ziskom druhého gemu.

    Sinner sa na kurte hľadal a neustále sa snažil zmazať manko na Djokoviča, no napokon musel po výsledku 6:4 rozhodnúť o víťazovi druhého semifinále záverečný set.

    Sinner mal herne navrch, ale dlhší čas nevedel nájsť recept na to, aby sa proti Djokovičovi dostal do trháku. Skúsenejší súper aj s pomocou podpory z tribún predvádzal často vynikajúcu defenzívu, z ktorej vedel vyťažiť maximum.

    Psychologickú výhodu pretavil v siedmom geme, keď „uchmatol“ podanie Sinnera a následne už po výsledku 6:4 mohol oslavovať postup do finále.

