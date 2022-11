Na United Cupe sa predstavia hviezdy. Najvyššie nasadené je Grécko

Na United Cupe sa predstaví 18 tímov, žreb ich rozdelil do šiestich skupín. Známych je zatiaľ 16 účastníkov, zvyšných dvoch spozná verejnosť 21. novembra. Najvyššie nasadené je Grécko, v ktorého drese sa predstavia aj Stefanos Tsitsipas a Maria Sakkariová.

Jedenásťdňové podujatie v Brisbane, Perthe a Sydney má dotáciu 15 miliónov USD a budú sa na ňom rozdeľovať body do rebríčka ATP i WTA.

Dvojkou bude Poľsko so Swiatekovou a Hubertom Hurkaczom. Každý tím mohol zaradiť do nominácie maximálne štyroch mužov a štyri ženy. Zápasy budú pozostávať zo štyroch dvojhier (dve mužské a dve ženské) a z miešanej štvorhry.

Podujatie potrvá od 29. decembra do 8. januára a bude generálkou na prvý grandslamový turnaj roka Australian Open, ktorý sa v Melbourne začne 16. januára. Brisbane, Perth i Sydney budú hostiť po dve základné trojčlenné skupiny, ich víťazi sa stretnú v play off o postup do semifinále. V ňom ich doplní ďalší tím na základe výsledkov zo základnej skupiny.

V španielskom výbere je okrem grandslamového rekordéra Rafaela Nadala napríklad aj Paula Badosová, absentovať však bude svetová jednotka Carlos Alcaraz.

Ženská trojka Jessica Pegulová figuruje v nominácii USA a čerstvá víťazka MS WTA Tour Caroline Garciová bude reprezentovať Francúzsko. Po zranení členka už bude hrať za Nemecko Alexander Zverev.