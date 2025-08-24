Cítim sa tu ako doma, vraví bývalý semifinalista US Open. V prvom kole nestratil servis

NEW YORK. Domáci americký tenista Ben Shelton postúpil do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
Newyorský semifinalista z roku 2023 zvíťazil v úvodnom kole v pozícii nasadenej šestky nad peruánskym kvalifikantom Ignaciom Busem 6:3, 6:2, 6:4.
V zápase, ktorý trval 127 minút, nestratil ani jedno podanie.
"Začínam sa tu cítiť ako doma. Je to môj obľúbený kurt a obľúbený turnaj. S prvým kolom vždy prichádza aj trochu nervozity, ale som rád, ako som to zvládol. Ďakujem všetkým divákom, ktorí prišli," povedal Shelton.
Úlohu favorita potvrdil aj Sheltonov krajan a vlaňajší finalista Taylor Fritz, ako nasadená štvorka zvíťazil v americkom derby nad Emiliom Navom 7:5, 6:2, 6:3.
Až príliš ľahkú cestu do druhého kola mal Španiel Alejandro Davidovich Fokina. Hráč, ktorý je nasadenou 18-tkou podujatia, zdolal kazašského súpera Alexandra Ševčenka jednoznačne 6:1, 6:1, 6:2.
US Open 2025
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Ben Shelton (USA-6) - Ignacio Buse (Peru) 6:3, 6:2, 6:4
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-18) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:1, 6:1, 6:2
Jakub Menšík (ČR-16) - Nicolas Jarry (Čile) 7:6 (5), 6:3, 6:4
Arthur Rinderknech (Fr.) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 7:6 (2), 7:5, 4:6, 6:2
Luciano Darderi (Tal.-32) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:2, 6:1, 6:2