Medvedev bojoval tri a pol hodiny s nenasadeným súperom, vyzve hráča z top10

Vlaňajší finalista zvíťazil po tri a pol hodinovej bitke nad Američanom Maximeom Cressym 6:2, 7:6 (4), 6:7 (2), 7:5.

"Nebolo to vôbec ľahké. Prvý set som síce vyhral hladko, no Cressy bol húževnatý a v ďalšom priebehu zápasu mi dal poriadne zabrať. Ak by sme museli hrať piaty set, bol by som pod psychickým tlakom. Vo štvrtom dejstve som nevyužil veľa brejkbalov, za stavu 5:5 som však napokon súperovi zobral servis, čo rozhodlo," uviedol Medvedev v pozápasovom rozhovore.