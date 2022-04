Mečíř: Pri Kližanovi som mal niekedy pochybnosti, či mu ide o tenis

Kližan získal len podporu ľudí z Bratislavského tenisového zväzu. To sa však očakávalo, pretože v tých voľbách uspeli kandidáti z jeho skupiny. Zvyšok tenisovej obce však jeho myšlienky a vízie odmietol.

Atmosféra v nedeľu pri voľbe už nebola podľa Mečířa taká vyhrotená, ako to bolo pri voľbách v regiónoch.

„Poďakoval som sa za dôveru. Je to zaväzujúce. Byť prezidentom je významná a dôležitá funkcia. Bude to spojené s množstvom povinností. Dúfam, že zúročím svoje skúsenosti a pomôžem tenisovému hnutiu,“ vravel 57-ročný Mečíř.

„Mne ide o tenis. Nezáleží na tom, ktorá strana vyhrá. Ak budeme spolu vedieť vychádzať a budeme zdieľať postrehy a rady, budeme nachádzať riešenia,“ vravel.

Protikandidáti mu k zvoleniu blahoželali. Martina Kližana nový prezident vyzval, aby svojimi návrhmi a myšlienkami pomohol k zlepšeniu situácie v tenise. Kližan v kampani ostro vystupoval aj proti Mečířovi a tvrdil, že pokiaľ vyhrá, v tenise sa nič nezmení.

„Ponuku som mu dal. Bude na ňom, ako sa rozhodne. Nemám naňho páku. Teraz to bude na jeho dobrej vôli. Môžem ho len požiadať, aby prispel. Dobrým názorom sa nebránim. Ja by som veci zrejme robil inak. V minulosti som bol vždy spolupráci prístupný a snažil som sa pomáhať. Teraz bude len na ňom záležať, ako sa k tomu postaví. Hoci keď som sledoval s čím išiel Martin do volieb, niekedy som mal pochybnosti, či mu ide o tenis,“ vravel.