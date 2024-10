Tréner Šramkovej: Som v šoku, ako to dala. Teraz to však bude už iný level (podcast)

Keď sa športovcom v individuálnych športoch darí, sú ich plné články či televízne reportáže. Niekde v úvode sa spomenie aj meno trénera, ale tým sa to často aj končí. Naozaj dobrý tréner sa totiž nepretláča dopredu, nepotrebuje byť na každej fotke, ani sa ku všetkému vyjadrovať. Nechá si užiť chvíľkovú slávu svojho zverenca či zverenkyňu. Pritom on už v hlave často rozmýšľa, ako tréningový proces vylepšiť či obohatiť, aby bol pestrý, zaujímavý a najmä prospešný. Vypočujte si, čo prezradil o Rebecce Šramkovej tréner Milan Martinec

Uplynulé týždne boli športové správy plné informácií o skvelých výsledkoch slovenskej tenistky Rebeccy Šramkovej, ktorá zažila najlepší mesiac v doterajšej kariére.

Na septembrový turnaj do tuniského Monastiru odchádzala ako 136. hráčka sveta, ale o štyri týždne a tri turnaje neskôr sa vrátila a jej meno svietilo pri číslovke 53. Na kariérne maximum ju dotiahol tréner Milan Martinec. Titul len s Martincom Slovenská tenistka získala titul na okruhu WTA po šiestich rokoch. Keď sa to v kolumbijskej Bogote naposledy podarilo Anne Karolíne Schmiedlovej, bol pri tom rovnaký tréner. Mohlo by sa zdať, že bez neho to ani nie je možné.

„Nechváľte ma tak, nemám to rád, ja si len robím svoju prácu,“ reagoval skúsený kouč v špeciálnom vydaní Sportnet podcastu. „Kaja a Reba sú úplne odlišné hráčky. Nie je to tak, že mi dáte hráčku a ja ju privediem k titulu. Navyše, u nás máme dosť dobrých trénerov.“ Dala si dvojité espresso a musela fungovať September však považuje za asi najbláznivejší mesiac v trénerskej kariére. Súvisí najmä s chaotickým presúvaním sa medzi kontinentami na trase Monastir (Tunisko) – Hua Hin (Thajsko) – Peking (Čína).

„Bolo to strašne fajn, ale veľmi náročné. Fyzicky, ale aj mentálne. Najmä teda pre Rebeccu, ale aj pre mňa. Myslím, že raz sme s Kajou Schmiedlovou cestovali z Ria do Acapulca nejakých tridsať hodín, meškali lety a spali sme na zemi, ale to, čo som teraz prežil s Rebeccou, to celé prekonalo.“ Hovorí, že všade prišli na poslednú chvíľu. Presun z Monastiru, kde hrala Šramková vo finále, do thajského Hua Hin im trvala cesta 19 hodín. „Rebeccu zachránilo, že cestovala business triedou, inak by to nedala. Celú cestu tak prespala. Dorazili sme ráno a už o tretej či pol štvrtej popoludní hrala zápas prvého kola. Podobné to bolo aj pri presune do Pekingu. Tiež sme prišli ráno, Rebecca si dala dvojité espresso a musela fungovať,“ opisoval národný program Martinec. Šramková zvládla všetko na jednotku, napriek tomu, že už v Monastire zápasila so zdravotnými problémami. „V Monastire mala WTA skvelú fyzioterapeutku, ktorá dala Rebeccu dokopy a veľmi jej pomohla. To isté platí aj pre Hua Hin, takže veľká vďaka patrí aj WTA,“ prezradil tréner veci zo zákulisia.

Veľké rezervy v pohybe Martinec vedie Šramkovú dva roky. „Keď som ju preberal, určil som si jej hlavné nedostatky – je to najmä vybiehanie ťažkých loptičiek, aby sa vedela dostať z náročných situáciách, ďalej to boli presnosť úderov a postavenie na údery. Nedostatočne pracovala nohami. V tom sme už dosiahli posun, ale v pohybe má stále veľké rezervy.“

Chváli ju však za skvelú fyzickú prípravu. Za to dáva kredit dlhoročnej spolupráci s kondičným trénerom Dávidom Olaszom. Pred sezónou mali spoločný cieľ preniknúť vo svetovom rebríčku do elitnej stovky. Vďaka finále v Monastire, titule v Hua Hin a úspešnému vystúpeniu v Pekingu ho však v predstihu výrazne prekonali. Už žiadne slabšie súperky „Som úplne v šoku, že to Reba dala takto. Po týchto výsledkoch jej určite stúplo sebavedomie, ale netreba si myslieť, že odteraz pôjde všetko samo. Je fajn, že chce zostať nohami na zemi a ďalej na sebe tvrdo pracovať,“ opisuje súčasný stav tréner, ktorý priviedol Schmiedlovú na 26. miesto svetového rebríčka.

Hovorí, že by bolo skvelé, keby sa mu tento míľnik podarilo so Šramkovou prekonať, ale upozorňuje, že to bude nesmierne náročné. Pridáva aj dôvody. „Už bude pravidelne hrať na hlavnom okruhu WTA, kde sa len výnimočne stretne so slabšou hráčkou z druhej stovky. Toto už bude úplne iný level.“ V májovom podcaste označila Šramková trénera za akéhosi svojho otca. „Hovorila tenisový otec,“ dodáva s úsmevom Martinec. „Dobrý vzťah som mal aj s Kajou, navzájom sme si povedala veľa osobných vecí. Tento rok sme s Rebou dali 24 turnajov plus tréningy doma, to znamená, že som s ňou častejšie ako s manželkou. Ju som za celý rok neobjal toľkokrát ako Rebu po týchto posledných turnajoch.“ Martinec v minulosti trénoval aj mužov. Viedol Karola Becka i Lukáša Lacka.