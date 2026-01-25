Pohánkovú zisk titulu ešte viac namotivoval. Hlava umocňovala jej výkony, zhodnotil tréner

Slovenská tenistka Mia Pohánková získala titul vo dvojhre na turnaji ITF WTT W75 v poľskom Leszne (60.000 dolárov, tvrdý povrch v hale).
V nedeľnom finále si poradila s Ruskou Juliou Avdeevovou za 80 minút hladko 6:3, 6:2.
Sedemnásťročná hráčka Národného tenisového centra získala svoj druhý titul na ženskom okruhu ITF, z prvého sa radovala v roku 2024 v Bratislave.
Dobrý začiatok sezóny
Pred sezónou sa celý Pohánkovej tím rozhodol, že juniorské turnaje už v tomto roku hrať nebude a sústrediť sa bude iba na ženské podujatia.
„Do sezóny som išla s veľkou energiou. Medzi ženami je to úplne iné ako na juniorskom okruhu. Snažím sa mať radosť z každého dňa na kurte a toho sa držím.
Zisk titulu v Poľsku je dobrým začiatkom sezóny, veľmi ma to potešilo a ešte viac namotivovalo.
Zápasy výsledkovo vyzerali pomerne jednoducho, s výnimkou druhého kola, v ktorom som prehrala set. Povrch v Leszne bol pomerne rýchly, takže aj výmeny boli často dosť krátke.
Pred finále som cítila trošku nervozitu. Súperka tu počas celého týždňa dobre hrala, podmienky jej sedeli a hrala kvalitný tenis. Na finále som sa tešila a som rada, že som to zvládla,“ uviedla Pohánková pre web Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Stále mám na čom pracovať
Vďaka zisku titulu v Leszne sa posunula v rebríčku WTA o 170 priečok nahor. V jeho onlajn vydaní jej aktuálne patrí 358. priečka, čo je jej kariérové maximum.
„Viem, že som sa výrazne posunula, no pravdu povedať, na toto som sa vôbec nesústredila. Určite ma to potešilo, ale teraz to ešte nič neznamená. Stále mám na čom pracovať.
Moje najbližšie tenisové kroky povedú na turnaj W50 do Portugalska. Verím, že aj tam sa mi bude dariť,“ dodala juniorská víťazka Wimbledonu z roku 2025.
Mia to zvládla po fyzickej aj mentálnej stránke
Na turnaji s ňou bol tenisový tréner Róbert Gašparetz aj mentálny kouč Adam Kocian.
„Pred začiatkom sezóny sme sa s tímom zhodli na dlhšej príprave. Pracovali sme na nejakých nedostatkoch, ktoré sme považovali za dôležité pre Miin rozvoj.
Tento titul nám ukázal, že sme sa rozhodli správne. Budeme pokračovať v tomto smere, čaká nás týždeň tréningov a následne turnaj v Porte,“ povedal Pohánkovej dlhoročný tréner Gašparetz, ktorý krátko zhodnotil aj samotný turnaj:
„Prvé dva zápasy boli náročné, keďže zápasová a tréningová prax sa nedajú porovnať. Mia to však aj po fyzickej aj po mentálnej stránke zvládla.
Stále ju to hnalo dopredu, chcela od seba viac a viac. Bola správne nastavená v hlave, čo umocňovalo jej výkony.
Posledné dva zápasy bola na kurte vo veľkej pohode a aj vďaka nej získala titul. Je to záväzok do ďalšej práce, neuspokojiť sa, hľadať miesta, kde sa dá zlepšiť a rozvíjať sa po všetkých stránkach.
Sme vďační za takýto vstup do roka, no sezóna sa iba začala a pred nami je mnoho ďalších turnajov. Snažíme sa z toho vyťažiť čo najviac a pracovať naďalej na tenisovej, kondičnej aj mentálnej stránke.“