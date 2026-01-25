Famózny týždeň Pohánkovej. Zdolala všetky súperky, má titul a výrazne sa posunie

W75 Leszne 2026
Dvojhra - finále:
Mia Pohánková (SR) - Julia Avdeevová (Rus.) 6:3, 6:2
Slovenská tenistka Mia Pohánková vyhrala podujatie ITF WTT W75 v poľskom Leszne (60 000 USD, tvrdý povrch v hale).
Vo finálovom dueli zdolala ruskú tenistku Juliu Avdeevovú v dvoch setoch 6:3 a 6:2. Zápas trval 1 hodinu a 21 minút.
Pohánková si počas turnaja poradila v 1. kole so Slovinkou Dalilou Jakupovičovou (6:4, 6:2), v druhom kole vyradila Češku Vendulu Valdmannovú (7:6 (2), 3:6 a 6:1), vo štvrťfinále uspela proti domácej poľskej držiteľke voľnej karty Zuzanne Pawlikovskej jednoznačne 6:0, 6:3 a v semifinále vyradila ďalšiu Češku Barboru Palicovú 6:1 a 6:2.
Sedemnásťročná zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného kouča Kristiána Cupáka už napriek juniorskému veku štartuje iba na ženských turnajoch a zatiaľ sa jej darí veľmi dobre.
Pohánková si víťazstvom na turnaji pripísala do rebríčka WTA až 75 bodov, čo ju v live rankingu vyšvihlo na 358. miesto.