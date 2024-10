VIDEO: Mia, mia, skandovali fanúšikovia. Pätnásťročný talent zabojuje o finále

J&T Banka Slovak Open 2024 Dvojhra žien - štvrťfinále: Mia Pohánková (SR) - Elena Pridankinová (Rus.-6) 6:4, 6:4 Renáta Jamrichová (SR) - Radka Zelníčková (SR) 6:4, 6:2 Oceane Dodinová (Fr.-1) - Celine Naefová (Švajč.) 6:2, 6:4 Antonia Ružičová (Chor.-5) - Elsa Jacquemotová (Fr.-3) 6:2, 6:3

BRATISLAVA. "Mia, mia, mia," skandovali fanúšikovia v útrobách Národného tenisového centra (NTC) v Bratislave. Pätnásťročná slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do semifinále turnaja J&T Banka Slovak Open 2024 a prekonala svoje osobné maximum, čím bolo štvrťfinále. V piatok podvečer zdolala nasadenú šestku Elenu Pridankinovú v dvoch setoch 6:4, 6:4. Zápas trval hodinu a 21 minút.

Ide pre ňu už o druhý skalp nasadenej hráčky, keď v predchádzajúcom kole vyradila aj štvorku podujatia. Na turnaji štartuje ako držiteľka voľnej karty.

"Na začiatku zápasu to bolo ťažké, prvý gem som vyhrala, no v druhom ma brejkla. Potom som dala do toho všetko naspäť v ďalšom geme a získala podanie späť," zhodnotila zápas. Pohánková vyradila už druhú ruskú hráčku na turnaji. V oboch zápasoch si všimla, že na ňu skúšali zmeniť herný systém. "V druhom sete ma chcela viac unaviť, dávala mi krátke údery," povedala. VIDEO: Mia Pohánková sa po zápase stretla s fanúšikmi

V druhom sete musela Pohánková otáčať skóre z 1:4 na 6:4. "Potom som si to povedala hneď ju brejkla. Posledný gem bol veľmi náročný, dochádzali mi sily, no mentálne som to nejak zvládla," zhodnotila Dokázala to aj vďaka divákom v hľadisku. "Určite mi pomohli diváci, tvorili päťdesiat percent mojej sily," spomenula. Pohánkovej pred turnajom patrilo 962. miesto v rebríčku WTA. V live rankingu je priebežne už na 678. priečke. Ak sa jej podarí na turnaji triumfovať, vie ísť až na 511. pozíciu.