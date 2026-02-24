Nečakané zaváhanie favorizovaného De Minauru. Jeho súper vyhral po takmer dvoch rokoch

Austrálsky tenista Alex De Minaur vypadol na turnaji v Acapulcu nečakane hneď v prvom kole. Dvojnásobný šampión mexického podujatia, ktorý bol nasadený ako číslo dva, podľahol Patrickovi Kypsonovi 1:6, 7:6 (4), 6:7 (4).
Američan sa na okruhu ATP dočkal víťazstva po takmer dvoch rokoch, naposledy sa radoval z triumfu v Indian Wells v roku 2024.
Svetová šestka De Minaur štartoval v Acapulcu, kde pri posledných dvoch účastiach v rokoch 2023 a 2024 získal trofej, prvýkrát od triumfu na turnaji v Rotterdame pred dvoma týždňami.
Úvodný set s outsiderom z druhej stovky rebríčka stratil hladko za pol hodiny, a hoci v druhom dejstve vydrel v tajbrejku vyrovnanie, obrat sa mu nepodaril. Za stavu 5:4 zápas nedopodával a v ďalšom tajbrejku už neuspel.
VIDEO: Zostrih zápasu Kypson - De Minaur
Turnaj v Acapulcu sa rozbehol podľa plánu napriek vlne násilia, ktoré v uplynulých dňoch Mexiko zasiahlo. Nepokoje na mnohých miestach v krajine vypukli po tom, ako vláda v nedeľu oznámila, že zabila šéfa kartelu Jalisco nová generácia Nemesia Rubéna Osegueru Cervantesa, drogového bossa prezývaného El Mencho.
Acapulco je od najhoršie postihnutej Guadalajary, hlavného mesta štátu Jalisco, vzdialené vzdušnou čiarou zhruba 560 km.