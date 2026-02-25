    Šramková premárnila tri mečbaly. V Austine ju vyradila lucky loserka turnaja

    Rebecca Šramková
    Rebecca Šramková (Autor: TASR/AP)
    25. feb 2026
    Slovenka končí už v prvom kole.

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková ukončila svoje pôsobenie na turnaji WTA v americkom Austine v 1. kole. Nad jej sily bola Číňanka Jüan Jüe, ktorá zvíťazila 4:6, 7:5, 6:1.

    Šramková mala zápas dobre rozbehnutý, v druhom sete za stavu 5:5 viedla 40:0 a mala tri mečbaly, no nedokázala ich využiť a Jüan Jüe nakoniec zápas otočila.

    Podľa pôvodného žrebu mala stretnúť s nasadenou jednotkou Jessicou Pegulovou. Američanka sa však z turnaja na poslednú chvíľu odhlásila a nahradila ju Číňanka ako lucky loser.

    WTA Austin

    dvojhra - 1. kolo:

    Jüan Jüe (Čína) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 4:6, 7:5, 6:1

