Šramková premárnila tri mečbaly. V Austine ju vyradila lucky loserka turnaja

Slovenská tenistka Rebecca Šramková ukončila svoje pôsobenie na turnaji WTA v americkom Austine v 1. kole. Nad jej sily bola Číňanka Jüan Jüe, ktorá zvíťazila 4:6, 7:5, 6:1.
Šramková mala zápas dobre rozbehnutý, v druhom sete za stavu 5:5 viedla 40:0 a mala tri mečbaly, no nedokázala ich využiť a Jüan Jüe nakoniec zápas otočila.
Podľa pôvodného žrebu mala stretnúť s nasadenou jednotkou Jessicou Pegulovou. Američanka sa však z turnaja na poslednú chvíľu odhlásila a nahradila ju Číňanka ako lucky loser.
WTA Austin
dvojhra - 1. kolo:
Jüan Jüe (Čína) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 4:6, 7:5, 6:1