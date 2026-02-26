Medvedev v Dubaji postúpil do semifinále. Lehečka na turnaji končí, zdolal ho Kanaďan

Ruský tenista Daniil Medvedev sa suverénnym spôsobom prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Dubaji.
Vo štvrťfinále zvíťazil v pozícii nasadenej trojky nad Američanom Jensonom Brooksbym 6:2, 6:1.
Jeho súperom v dueli o postup do finále bude najvyššie nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý zdolal Čecha Jiřího Lehečku 6:3, 7:6 (2).
ATP Dubaj
dvojhra - štvrťfinále:
Daniil Medvedev (Rus.-3) - Jenson Brooksby (USA) 6:2, 6:1
Felix Auger-Aliassime (Kan.-1) - Jiří Lehečka (ČR-8) 6:3, 7:6 (2)