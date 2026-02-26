Riešenie na frustráciu. Turnaj v Austine ponúka miestnosť na vybitie hnevu

Tenisový turnaj WTA v Austine ponúka hráčkam miestnosť, v ktorej si môžu vybiť hnev bez dohľadu kamier.
Organizátori zriadením miestnosti zúrivosti reagovali na nedávny incident Coco Gauffovej na Australian Open, kde po drvivej prehre rozmlátila v útrobách Areny Roda Lavera raketu v domnení, že ju nikto neuvidí.
Po tom, ako sa zábery dostali na verejnosť, rozpútala sa diskusia o súkromí tenistiek.
Turnaj v Austine prišiel s riešením: "Predstavujeme "rage room ATX Open" - prvú svojho druhu - kde hráčky môžu v súkromí vyjadriť frustráciu alebo emócie v bezpečnom prostredí bez kamier," uviedli usporiadatelia na sociálnych sieťach turnaja.
Príspevok obsahoval aj nápis rátajte do troch, neusmievajte sa alebo obrázok zlomenej rakety. Reakcie na internete boli prevažne pozitívne.
Po výleve Gauffovej, ktorá na januárovom grandslame v Melbourne dostala vo štvrťfinále lekciu od Eliny Svitolinovej, kritizovali zdieľanie videa niektorí hráči alebo hráčky a volali po väčšom súkromí.
Tenisová organizácia WTA prejavila pre ich sťažnosti pochopenie a zredukovala na turnajoch množstvo kamier mimo kurtov.