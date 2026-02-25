Pohánková nevyužila domáce prostredie. Po dlhom boji bola nad jej sily česká súperka

ITF W75 Trnava 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Lucie Havlíčková (ČR) - Mia Pohánková (SR) 7:6 (1), 4:6, 6:3
Slovenská tenistka Mia Pohánková prehrala v prvom kole na turnaji ITF W75 v Trnave.
V úvodnom kole nestačila na dvadsaťročnú českú hráčku Lucie Havlíčkovú po trojsetovej bitke 6:7 (1), 6:4 a 3:6. Duel trval dve hodiny a 53 minút.
Pre mladú Slovenku ide o druhú prehru v roku 2026. Koncom januára ovládla turnaj v poľskom Leszne. Naposledy sa predstavila v Porte, kde vypadla vo štvrťfinále proti bulharskej súperke.