    VIDEO: Pohánková nehľadela na obrovský rozdiel v rebríčku. Po cennej výhre je vo štvrťfinále

    Slovenská tenistka Mia Pohánková.
    Slovenská tenistka Mia Pohánková. (Autor: TASR)
    Sportnet|30. okt 2025 o 19:35
    Mia Pohánková si v rebríčku WTA polepší minimálne o 200 miest.

    WTA Chennai 2025

    Dvojhra - osemfinále:

    Mia Pohánková (SR) - Diane Parryová (Fr.-9) 6:3, 6:4

    CHENNAI. Mladá slovenská tenistka Mia Pohánková si pri svojej premiére na turnaji kategórie WTA 250 robí veľmi dobré meno.

    V indickom Chennai postúpila už medzi najlepšiu osmičku, keďže vo štvrtkovom osemfinále zdolala nasadenú deviatku Diane Parryovú 6:3, 6:4.

    Francúzka, ktorá na tohtoročnom US Open definitívne ukončila kariéru Petry Kvitovej, figuruje v rebríčku WTA o 528 miest vyššie než Pohánková, no tento rozdiel bolo na skóre vidieť len v úvode stretnutia. 

    VIDEO: Víťazný bod Mii Pohánkovej

    Slovenka do neho nevstúpila dobre, z prvých 15 loptičiek získala len tri a prehrávala 0:3. Následne však zabrala a predviedla ďalšiu úspešnú šnúru. 

    Kým v predošlom kole vyhrala proti Japonke Nao Hibinovej deväť gemov po sebe, proti Parryovej ich bolo osem. Po hodine hry tak vyhrávala 6:3, 2:0.

    Iba 17-ročná rodáčka z Levíc bola s výnimkou nevydareného úvodu stopercentná na servise a miernej favoritke nedovolila vrátiť sa do súboja o postup.

    V druhom sete čelila problémom len v druhom geme, v ktorom odvrátila päť brejkbalov súperky. Napokon zápas, v ktorom sa blysla aj siedmimi esami, ukončila po hodine a 45 minútach.

    Pohánkovej patrí v rebríčku 659. miesto, no v jeho live vydaní vďaka úspechom v Chennai výrazne stúpa. Poskočila už o dvesto miest a skoro ďalšiu stovku hráčok môže preskočiť prípadným postupom do semifinále.

    Jej súperkou bude štvrtá nasadená Janice Tjenová z Indonézie, ktorá po obrate zdolala v osemfinále českú tenistku Lindu Fruhvirtovú 2:6, 6:3, 6:2.

    Pavúk turnaja WTA Chennai 2025

    Tenis

    dnes 19:35
