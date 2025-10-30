VIDEO: Pohánková nehľadela na obrovský rozdiel v rebríčku. Po cennej výhre je vo štvrťfinále

WTA Chennai 2025
Dvojhra - osemfinále:
Mia Pohánková (SR) - Diane Parryová (Fr.-9) 6:3, 6:4
CHENNAI. Mladá slovenská tenistka Mia Pohánková si pri svojej premiére na turnaji kategórie WTA 250 robí veľmi dobré meno.
V indickom Chennai postúpila už medzi najlepšiu osmičku, keďže vo štvrtkovom osemfinále zdolala nasadenú deviatku Diane Parryovú 6:3, 6:4.
Francúzka, ktorá na tohtoročnom US Open definitívne ukončila kariéru Petry Kvitovej, figuruje v rebríčku WTA o 528 miest vyššie než Pohánková, no tento rozdiel bolo na skóre vidieť len v úvode stretnutia.
VIDEO: Víťazný bod Mii Pohánkovej
Slovenka do neho nevstúpila dobre, z prvých 15 loptičiek získala len tri a prehrávala 0:3. Následne však zabrala a predviedla ďalšiu úspešnú šnúru.
Kým v predošlom kole vyhrala proti Japonke Nao Hibinovej deväť gemov po sebe, proti Parryovej ich bolo osem. Po hodine hry tak vyhrávala 6:3, 2:0.
Iba 17-ročná rodáčka z Levíc bola s výnimkou nevydareného úvodu stopercentná na servise a miernej favoritke nedovolila vrátiť sa do súboja o postup.
V druhom sete čelila problémom len v druhom geme, v ktorom odvrátila päť brejkbalov súperky. Napokon zápas, v ktorom sa blysla aj siedmimi esami, ukončila po hodine a 45 minútach.
Pohánkovej patrí v rebríčku 659. miesto, no v jeho live vydaní vďaka úspechom v Chennai výrazne stúpa. Poskočila už o dvesto miest a skoro ďalšiu stovku hráčok môže preskočiť prípadným postupom do semifinále.
Jej súperkou bude štvrtá nasadená Janice Tjenová z Indonézie, ktorá po obrate zdolala v osemfinále českú tenistku Lindu Fruhvirtovú 2:6, 6:3, 6:2.