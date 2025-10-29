Súperke takmer uštedrila kanára. Pohánková otočila aj gemy, ktoré sa zdali byť stratené

WTA Chennai 2025
Dvojhra - 1. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Nao Hibinová (Jap.) 7:5, 6:1
CHENNAI. Iba 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková zdolala svoju úvodnú prekážku na turnaji kategórie WTA 250 v indickom Chennai.
Japonku Nao Hibinovú, ktorá má na konte tri singlové tituly a v januári 2016 klopala na brány top 50, zdolala za 94 minút po setoch 7:5, 6:1.
Zo štatistík možno v prípade rodáčky z Levíc vyzdvihnúť osem es, iba jednu dvojchybu, no nad všetkým vyčnieva bojovnosť aj za nepriaznivého stavu.
Už v prvom geme čelila dvom brejkbalom, ktoré odvrátila. Následne sa jej to v piatom ani siedmom geme nepodarilo, a tak 30-ročná Japonka viedla 5:3.
V desiatom geme mala pri podaní dva setbaly, no Pohánková sa nevzdala a nielen tento, ale aj zopár ďalších zdanlivo stratených gemov dokázala otočiť.
Napokon previedla skvelú šnúru deviatich získaných gemov po sebe, vďaka čomu Hibinovej dokonca hrozilo, že zápas prehrá s kanárom.
V druhom sete viedla v dvoch hrách 40:0, no Pohánkovej bojovnosť slávila úspech. Za stavu 0:5 získala Japonka čestný gem, no ďalší už nepridala, hoci následne pri podaní súperky získala úvodné dve loptičky.
Juniorská wimbledonská šampiónka odletela do Indie po úspešnom vystúpení na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu.
Po dominantných výkonoch v skupina obsadila napokon tretie miesto, čo bola jej definitívna bodka za juniorskou tenisovou kariérou.
V Chennai zabojuje o postup do štvrťfinále proti deviatej nasadenej Francúzke Diane Parryovej, ktorá v stredu zdolala Thajčanku Thasaporn Naklovú po jednoznačnom priebehu 6:2, 6:0.