VIDEO: Fucsovics ovládol turnaj vo Winston-Saleme. V druhom sete mu takmer uniklo víťazstvo

ATP Winston-Salem 2025
dvojhra - finále:
Márton Fucsovics (Maď.) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:3, 7:6 (3)
WINSTON-SALEM. Maďarský tenista Marton Fucsovics získal trofej na turnaji ATP vo Winston-Saleme. Holanďana Botica van de Zandschulpa zdolal vo finále 6:3 a 7:6 (3).
Tridsaťtriročný Maďar musel o trofej tuho bojovať, za stavu 5:2 v druhom sete premárnil mečbal dvojchybou a Holanďan dotiahol set do tajbrejku.
Tam však už Fucsovics nepustil šancu z rúk. Van de Zandschulp sa usiloval o svoj prvý titul na okruhu ATP, Fucsovics minulý rok zdvihol nad hlavu trofej v Bukurešti.
VIDEO: Zostrih finálového zápasu
Na tohtotýždňovom US Open sa Fucsovics v prvom kole stretne s Kanaďanom Denisom Shapovalovom, van de Zandschulp nastúpi proti jedenástemu nasadenému Holgerovi Runemu z Dánska.