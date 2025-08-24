    VIDEO: Fucsovics ovládol turnaj vo Winston-Saleme. V druhom sete mu takmer uniklo víťazstvo

    Martón Fucsovics.
    Martón Fucsovics. (Autor: REUTERS)
    TASR|24. aug 2025 o 07:31
    Napokon vyhral v tajbrejku.

    ATP Winston-Salem 2025

    dvojhra - finále:

    Márton Fucsovics (Maď.) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:3, 7:6 (3)

    WINSTON-SALEM. Maďarský tenista Marton Fucsovics získal trofej na turnaji ATP vo Winston-Saleme. Holanďana Botica van de Zandschulpa zdolal vo finále 6:3 a 7:6 (3).

    Tridsaťtriročný Maďar musel o trofej tuho bojovať, za stavu 5:2 v druhom sete premárnil mečbal dvojchybou a Holanďan dotiahol set do tajbrejku.

    Tam však už Fucsovics nepustil šancu z rúk. Van de Zandschulp sa usiloval o svoj prvý titul na okruhu ATP, Fucsovics minulý rok zdvihol nad hlavu trofej v Bukurešti.

    VIDEO: Zostrih finálového zápasu

    Na tohtotýždňovom US Open sa Fucsovics v prvom kole stretne s Kanaďanom Denisom Shapovalovom, van de Zandschulp nastúpi proti jedenástemu nasadenému Holgerovi Runemu z Dánska.

