Kližan prehovoril o svojich cieľoch. Chcem sa dostať na grandslam, povedal

"Do nového roka si prajem, aby sa mi podarilo splniť to, čo som si predsavzal. Dobre hrať a primerane k tomu dosiahnuť aj adekvátne výsledky. Keď už do toho dávam toľko energie a peňazí, chcem, aby sa to aj zúročilo.

Chcel by som sa prepracovať do kvalifikácie grandslamových turnajov, na ktorých to už bude o každom jednom zápase. Chcel by som to ešte raz zažiť. Všetky tie emócie, napätie a zápasové nastavenie," skonštatoval Martin Kližan v rozhovore na webe tenisovysvet.sk.