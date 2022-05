Deklasoval favorita. S Medvedevom musíte hrať inak, tešil sa Čilič po výhre

Druhý muž rebríčka ATP sa do hry vrátil až za stavu 0:4. Pred duelom pritom nestratil v Paríži ani set a nad Čiličom vyhral všetky tri predchádzajúce vzájomné zápasy.

Stretnutie trvalo len 105 minút, pričom víťaz US Open z roku 2014 dosiahol pri prvých podaniach úspešnosť 90 percent a nedopustil sa ani jednej dvojchyby.

Vo štvrťfinále na grandslamovom podujatí sa predstaví prvýkrát od US Open 2018 a nastúpi proti ďalšiemu Rusovi Andrejovi Rubľovovi, ktorý sa na parížskej antuke zatiaľ neprebojoval ďalej ako medzi najlepšiu osmičku.

"Bol to z mojej strany fantastický zápas, jeden z najlepších v kariére. Od začiatku až do konca. Ak hrám v pohode, všetko mi vychádza, servis i returny. Dôležité bolo, že som nedal Daniilovi žiadnu šancu na prípadný zvrat. Je to hráč, ktorý sa dokáže chytiť na jednej loptičke," uviedol Čilič v pozápasovom rozhovore s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom. Do tejto fázy turnaja sa dostal aj v rokoch 2017 a 2018.