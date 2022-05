Veľký úspech Nóra Ruuda. Prvýkrát v kariére sa prebojoval do štvrťfinále Roland Garros

Roland Garros 2022

V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Dánovi Holgerovi Runemu, ktorý vyradil vlaňajšieho finalistu Gréka Stefanosa Tsitsipasa nasadeného ako číslo štyri 7:5, 3:6, 6:3, 6:4.

PARÍŽ. Nórsky tenista Casper Ruud sa prvýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom Roland Garros.

"Splnil sa mi sen postúpiť do štvrťfinále niektorého z grandslamových turnajov. Pre zranenie som sa musel odhlásiť z Australian Open, o to väčšiu motiváciu som mal uspieť v Paríži.

Vo štvrtom sete som si dnes trochu skomplikoval situáciu, no za stavu 5:3 som to už dotiahol do úspešného konca," uviedol Nór v prvom pozápasovom interview.

Pre Runeho je postup do parížskeho štvrťfinále životný úspech. Dán už v príprave na Roland Garros naznačil sľubnú formu.

Na turnaji ATP v Lyone postúpil do semifinále, v ktorom prehral v troch setoch s neskorším víťazom Britom Cameronom Norriem.

Proti Tsitsipasovi Rune počas celého zápasu kvalitne podával, vo výmenách dokázal Gréka zatlačiť a robil oveľa menej nevynútených chýb.