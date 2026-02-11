Chorvát Čilič dosiahol historický míľnik. Z aktívnych hráčov je lepší len Djokovič

Chorvátsky tenista Marin Čilič v prvom kole v Dallase zdolal 7:5, 7:6 (4) domáceho Američana Learnera Tiena a pripísal si 600. víťazstvo v kariére.
Viac ich má na okruhu ATP z aktívnych hráčov iba víťaz 24 rekordných grandslamov Srb Novak Djokovič (1168).
Tridsaťsedemročný Čilič, ktorý za posledné tri roky podstúpil dve operácie kolena, si s Tienom poradil za hodinu a 51 minút. O postup do štvrťfinále ho čaká Trevor Svajda alebo iný Američan Ethan Quinn.
"Posledné roky neboli jednoduché, bojoval som s množstvom vecí," povedal Čilič. "Takže už len to, že tu môžem byť a hrať dobre proti chlapcom, ako je Learner, ktorý má pred sebou skvelú kariéru, je super," dodal víťaz US Open z roku 2014.