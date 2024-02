Prehra so Zverevom ho už mrzí menej. Z Kleina môže byť čoskoro slovenská jednotka

Slovenskí tenisti dosiahli dve veľké víťazstvá v Davisovom pohári. Vlani najskôr senzačne dokázali otočiť zápas proti Grécku aj so Stefanosom Tsitsipasom. Cez víkend v priamom súboji o účasť zdolali Srbsko presvedčivo 4:0. Ľubomír Kurhajec, ktorý zastúpil kapitána tímu, vyzdvihol tímového ducha a výkon LUKÁŠA KLEINA. „Srbov sme zaskočili. Ich kapitán bol hotový. Nevedel, čo sa deje. Chcel by som vyzdvihnúť aj výkon Lukáša, ktorý má podľa mňa nakročené do prvej stovky,“ reagoval Kurhajec.

Klein má za sebou senzačný úvod roka. Na Australian Open 5 hodín vzdoroval Alexandrovi Zverevovi. Proti Srbsku začal práve on prvý zápas víťazstvom nad Miomirom Kecmanovičom a nastúpil aj vo štvorhre po boku Igora Zelenaya. Máte za sebou výborné výkony a hráte vyrovnané zápasy aj s hráčmi úzkej špičky. Je toto najlepší tenis za celú kariéru vo vašom podaní? Neviem. Možno sa to dá tak povedať. Skôr je mojim cieľom pokúsiť sa túto úroveň udržať čo najdlhšie. Možno sa mi v minulosti podarili podobné výkony, len to skôr bolo v jednom zápase a teraz som rád, že po Austrálii som na to nadviazal aj v Srbsku a dúfam, že mi to vydrží čo najdlhšie.

Čomu to pripisujete? Z časti to je aj spolupráca s Karolom Kučerom, ale nemôžem vynechať ani predchádzajúcich trénerov. V tenise to nefunguje tak, že pri novej spolupráci začnete na druhý deň hrať úplne iný tenis. Preto moja vďaka patrí aj predchádzajúcim trénerom. Samozrejme aj Kajo mi pomohol. Priniesol nové pohľady a nové veci. Možno sa to teraz stretlo. Čomu pripisujete tie výsledky, keďže sa vám v minulosti nedarilo na kurte predať svoj potenciál? Na to nemám konkrétnu odpoveď. Teraz všetko zafungovalo. Dobre som sa kondične pripravil. V Bratislave sme dobre trénovali pred sezónou. Vyhýbajú sa mi zranenia. Aj na prvom turnaji som začal výhrami nad kvalitnými hráčmi. Získal som vďaka tomu sebavedomie. Zdá sa mi, že sa teraz všetko spojilo a každou výhrou si verím viac a viac.

Slovenskí tenisti, zľava Lukáš Klein, Igor Zelenay, Norbert Gombos, Jozef Kovalík, Lukáš Pokorný a Alex Molčan. (Autor: TASR)

Na Davis Cupe ste nadviazali na výborné výkony z Australian Open. Verili ste, že dokážete zdolať Srbov? Oni boli favoriti zápasu. My sme skôr nemali čo stratiť. Príprava prebiehala týždeň pred zápasom a cítil som sa dobre. Ale nemôžem povedať, že by sme vedeli, že sa nám podarí zvíťaziť. Davis Cup je však tímová súťaž a hovorí sa, že v nej sa môže stať hocičo. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo takto, aj keď to nebolo také jednoduché, ako to vyzerá. Neviem, či moje víťazstvo na úvod bolo dobrým impulzom. Možno to pre Srbov bol väčší tlak. Stratili prvý bod, pričom to nečakali. Možno to im viac priťažilo, ako nám pomohlo.

Srbské média kritizovali vlastných hráčov, že k zápasu nepristúpili zodpovedne. Chýbal im temperament, ktorým sa vyznačujú? To by som nepovedal. Ak sa na srbských hráčov pozriem, ani jeden z nich nie je taký, že by burcoval z lavičky. Všetci sú skôr uzavretí. Nepovedal by som o nich, že by niečo podcenili alebo brali na ľahkú váhu. Čo hovoríte, že sa Slovenský tenisový zväz chce pokúsiť zorganizovať jednu zo skupín finálového turnaja Davis Cupu na Slovensku? Je to výborné. Rád by som si zahral pred domácimi fanúšikmi. Bolo by to pre Slovensko veľké podujatie a ľudia by si pozreli aj svetových hráčov. Ešte pred Davis Cupom ste odohrali na Australian Open vyrovnaný zápas s Alexandrom Zverevom. Ako ho hodnotíte s odstupom času? Chýbalo zopár loptičiek v kľúčových výmenách, ale nemenil by som nič na taktike. Niektoré loptičky mi nevyšli a takto to dopadlo. Prehra ma mrzela. Veľmi. Postupne to mrzí menej. Takto s odstupom času som radšej, že zápas skončil tesným výsledkom a s dobrým výkonom. Lepšie ako keby som prehral 0:3 na sety. Teraz mám lepší pocit, keď viem, že mám level na to, aby som mohol konkurovať aj takýmto hráčom. Musím to však častejšie potvrdiť.

A s akou taktikou ste proti Zverevovi nastúpili? Nebolo to nič výnimočné. S trénerom Kajom Kučerom sme videli jeho zápas na predošlom turnaji a Kajo mi hovoril, že mi ako súper bude sedieť. Netlačí sa do zakončenia a budem mať priestor na moju hru. To sa aj naplnilo. Naša taktika bola hrať aktívne a snažiť sa ho zatlačiť. Na začiatku som bol nervózny, ale podarilo sa mi nepustiť ho do trháku, potom sa hra vyrovnala. Začal som si uvedomovať, že všetko sa dá. Potom to bol veľký boj a vyrovnaný zápas. Takéto výkony vás aj nakopnú a zvýšia sebavedomie. V Srbsku mi veľmi pomohlo, že som odohral v Austrálii viac zápasov. Utvrdil som sa v tom, že sa mi darí a nedá sa povedať, že som si v Srbsku veril na víťazstvo, ale nervozita bola menšia. Už som to nebral ako niečo, čo sa nedá prekonať.