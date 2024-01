Klein po postupe: Nie, nie. Prosím, nehovorte mi, ako som na tom v rebríčku

S ničím špeciálnym, snažil som sa brať tento zápas ako ďalší v poradí, ako nič výnimočné. Myslel som to skôr tak, že Kwon bol v prvom kole asi lepší súper, ako niekto z nasadených. Určite je to lepšie, ako hneď na začiatku naraziť na Djokoviča alebo iného z favoritov.

Dokázal to na Australian Open v Melbourne, kde v úvodnom kole zdolal Kórejčana Soon-woo Kwona 7:6, 4:6, 7:6, 6:3. V druhom kole ho čaká Nemec, víťaz súboja medzí Alexandrom Zverevom a Dominicom Koepferom.

V 25-tich rokoch a na druhý pokus sa podarilo slovenskému tenistovi LUKÁŠOVI KLEINOVI postúpiť do druhého kola jedného zo štyroch grandslamových turnajov.

Platí však, že celý pavúk je nesmierne vyrovnaný. Kwon už bol v minulosti celkom vysoko vo svetovom rebríčku a v Melbourne hrá po zranení vďaka chránenému renkingu.

Nebral som ho ako jednoduchého súpera, cez ktorého by som mal pohodlne prejsť do druhé kola. A priebeh zápasu to aj dokázal.