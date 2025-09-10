Klein pred zápasmi s Kolumbiou vzdal hold súperovi: Môžeme očakávať vyrovnaný zápas

BRATISLAVA. Slovenských tenistov čaká v piatok 12. a v sobotu 13. septembra duel I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Kolumbii v bratislavskej Peugeot aréne NTC.
Na víťaza čaká budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie v I. svetovej skupine.
Slovenská rebríčková jednotka Lukáš Klein očakáva vyrovnaný súboj, v ktorom by chcel spolu so spoluhráčmi a s podporou publika uspieť.
Slováci sa po troch rokoch predstavia v domácom prostredí, proti Kolumbii to bude prvý vzájomný zápas. Príprava odštartovala na turnaji v Istanbule, kde sa predstavili viacerí hráči z nominácie.
„O hráčoch toho až tak veľa neviem, ale určite môžeme očakávať vyrovnaný súboj. Rebríčkovo sú na tom podobne ako my, aj keď vieme, že toto v Davis Cupe nehrá až takú rolu.
Juhoameričania sú vášniví, budú sa určite veľmi povzbudzovať, takže dúfam, že bude dobrá atmosféra a že vybojujeme víťazstvo.
Veľmi dôležité budú úvodné piatkové dvojhry. Stav po prvom dni vytvorí obrovský rozdiel v tom, s čím hráči nastupujú v sobotu do štvorhry.
Budeme sa snažiť vybudovať v piatok náskok, aby sme do štvorhry mohli nastupovať uvoľnenejšie.
Vieme, že debla majú kvalitného, Barrientos je hráčom prvej stovky rebríčka,“ vyjadril sa Klein pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Okrem stúpajúcej formy viacerých slovenských tenistov, môže zohrať rolu aj podpora z tribún.
„Takéto výsledky sú dobré pre tím aj pre celý slovenský tenis. Vždy je fajn, keď sa forma načasuje, verím, že to vydrží. Počas roka sú lepšie aj horšie časti sezóny, ale teraz sa všetci cítime dobre. Sme pozitívne naladení a verím, že aj psychická pohoda dopomôže k dobrým výkonom a výsledkom.
Sme zvyknutí tu trénovať počas roka, dobre to tu poznáme a nemá nás veľmi čo prekvapiť. Cestovať do Kolumbie by bolo náročné, hrať vo vysokej nadmorskej výške, s veľkou pravdepodobnosťou na antuke a pred rozvášnenými divákmi by bolo určite oveľa ťažšie.
My sme si zvolili hard, keďže si myslíme, že by to pre nás mala byť výhoda. Som rád, že hráme doma. Je to síce aj tak náročné, ale stále to má výhody. Taktiež to znamená, že budeme mať na svojej strane publikum.
Verím, že nás príde podporiť čo najviac fanúšikov. Je príjemné hrať pred dobrou kulisou, pretože aj tá vie hráčom veľmi pomôcť,“ uviedol 27-ročný tenista.