Na kurty sa vrátil po 9 rokoch. Hviezdny Austrálčan nastúpil po boku syna

SYDNEY. Austrálsky tenista Lleyton Hewitt sa po približne deviatich rokoch od ukončenia kariéry vrátil na kurty.
So svojím synom Cruzom si na challengerovom turnaji v Sydney zahral vo štvorhre.
Bývalý líder svetového rebríčka, víťaz US Open z roku 2001 a Wimbledonu z roku 2002 spoločne so svojím 16-ročným synom zvíťazili v 1. kole nad duom Hayden Jones, Pavle Marinkov hladko 6:1, 6:0.
Následne však neuspeli vo štvrťfinále, keď prehrali s ďalšou austrálskou dvojicou Dane Sweeney, Calum Puttergill 5:7, 4:6. Informovala o tom agentúra AP.