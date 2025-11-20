    Na kurty sa vrátil po 9 rokoch. Hviezdny Austrálčan nastúpil po boku syna

    Lleyton Hewitt
    Lleyton Hewitt (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. nov 2025 o 11:03
    Na challengerovom turnaji súťažili vo štvorhre.

    SYDNEY. Austrálsky tenista Lleyton Hewitt sa po približne deviatich rokoch od ukončenia kariéry vrátil na kurty.

    So svojím synom Cruzom si na challengerovom turnaji v Sydney zahral vo štvorhre.

    Bývalý líder svetového rebríčka, víťaz US Open z roku 2001 a Wimbledonu z roku 2002 spoločne so svojím 16-ročným synom zvíťazili v 1. kole nad duom Hayden Jones, Pavle Marinkov hladko 6:1, 6:0.

    Následne však neuspeli vo štvrťfinále, keď prehrali s ďalšou austrálskou dvojicou Dane Sweeney, Calum Puttergill 5:7, 4:6. Informovala o tom agentúra AP.

