Svetovou jednotkou bol už ako 20-ročný. Dnes je členom Siene slávy

NEWPORT. Dvojnásobného grandslamového šampióna Lleytona Hewitta z Austrálie uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy v americkom Newporte.

Organizátori odložili ceremoniál v roku 2021 pre pandémiu Covid-19.

"Myslím si, že som potreboval ten rok navyše, aby som prišiel so správnymi slovami. Je to pre mňa neuveriteľná česť. O to výnimočnejšie je, že tu môžem mať moju rodinu a priateľov," povedal 41-ročný Hewitt pre agentúru AFP.

Austrálčan triumfoval na US Open 2001 a vo Wimbledone 2002. Bývalý líder svetového rebríčka získal na okruhu ATP 30 titulov v dvojhre a tri vo štvorhre. Tiež pomohol Austrálii získať Davisov pohár v rokoch 1999 a 2003.