    Fantázia, mladý Slovák ovládol ME v Taliansku. Predtým sa to podarilo len Kližanovi a Horanskému

    Leon Sloboda.
    Leon Sloboda. (Autor: Facebook/STZ)
    TASR|27. sep 2025 o 17:25
    ShareTweet2

    Zlato si Sloboda vybojoval aj vo štvorhre.

    PARMA. Slovenský tenista Leon Sloboda získal titul vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčov do 16 rokov v talianskej Parme.

    Najvyššie nasadený hráč zvíťazil vo finále nad Holanďanom Stanom Putom 3:6, 6:4 a 6:3.

    Šestnásťročný Sloboda sa stal tretím Slovákom, ktorý dokázal triumfovať vo dvojhre na ME v tejto vekovej katogórii.

    Pred ním to dokázali v roku 2005 Martin Kližan a v roku 2009 Filip Horanský.

    Zlato si Sloboda vybojoval aj vo štvorhre. Spolu s Dominikom Mačejom vyhrali vo finále nad najvyššie nasadenou nemeckou dvojicou Eric Dylan Müller, Vincent Jakob Reisach 6:4 a 7:6 (1).

    Pred nimi sa zo Slovákov z titulu tešili František Babej s Miloslavom Grolmusom (1996), Karol Beck s Igorom Zelenayom (1998) a Martin Kližan s Andrejom Martinom (2005). Informoval o tom portál stz.sk.

    Tenis

    Tenis

    Leon Sloboda.
    Leon Sloboda.
    Fantázia, mladý Slovák ovládol ME v Taliansku. Predtým sa to podarilo len Kližanovi a Horanskému
    dnes 17:252
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Fantázia, mladý Slovák ovládol ME v Taliansku. Predtým sa to podarilo len Kližanovi a Horanskému