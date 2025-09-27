Fantázia, mladý Slovák ovládol ME v Taliansku. Predtým sa to podarilo len Kližanovi a Horanskému

PARMA. Slovenský tenista Leon Sloboda získal titul vo dvojhre na majstrovstvách Európy hráčov do 16 rokov v talianskej Parme.
Najvyššie nasadený hráč zvíťazil vo finále nad Holanďanom Stanom Putom 3:6, 6:4 a 6:3.
Šestnásťročný Sloboda sa stal tretím Slovákom, ktorý dokázal triumfovať vo dvojhre na ME v tejto vekovej katogórii.
Pred ním to dokázali v roku 2005 Martin Kližan a v roku 2009 Filip Horanský.
Zlato si Sloboda vybojoval aj vo štvorhre. Spolu s Dominikom Mačejom vyhrali vo finále nad najvyššie nasadenou nemeckou dvojicou Eric Dylan Müller, Vincent Jakob Reisach 6:4 a 7:6 (1).
Pred nimi sa zo Slovákov z titulu tešili František Babej s Miloslavom Grolmusom (1996), Karol Beck s Igorom Zelenayom (1998) a Martin Kližan s Andrejom Martinom (2005). Informoval o tom portál stz.sk.