Z nuly na sto za týždeň, píšu o ňom. Tínedžer sa zapísal do histórie

BRATISLAVA, CORDOBA. Ešte pred týždňom by sa vám pri zadaní jeho mena do vyhľadávača Google miešalo zopár stránok, z ktorých by ste sa o mladom tenistovi dozvedeli nanajvýš vek, výšku a váhu.

Zobrazili by sa vám tiež články o jeho známejšom bratovi Franciscovi.

Teraz Juana Manuela Cerundola mnohé médiá označujú za senzáciu. "Z nuly na sto za jediný týždeň," napísal tenisový portál Tennisnet.

V rebríčku mu ešte minulý týždeň patrilo 335. miesto.

Na domácom turnaji ATP v Córdobe mal mať devätnásťročný Argentínčan svoju premiéru na hlavnom profesionálnom okruhu.