    Nasadený Čech potvrdil v Madride rolu favorita. Zverev musel hrať až tri sety

    Alexander Zverev po víťazstve v 2. kole na turnaji v Madride. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. apr 2026 o 19:02
    Španielsky tenista Alejandro Davidovich si zaistil účasť v 3. kole na antukovom turnaji ATP 1000 v Madride. V sobotňajšom stretnutí 2. kola vyradil svojho krajana Pabla Carreňa 6:3, 6:3.

    Druhý nasadený Nemec Alexander Zverev zdolal Argentínčana Mariana Navoneho 6:1, 3:6, 6:3.

    Nezaváhal ani 13. nasadený Rus Karen Chačanov, ktorý prešiel cez Austrálčana Adama Waltona 6:2, 6:3.

    ATP Madrid 2026

    Výsledky - 2. kolo:

    Alexander Zverev (Nem.-2) - Mariano Navone (Arg.) 6:1, 3:6, 6:3

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-3) - Vilius Gaubas (Lit.) 6:3, 6:4

    Terence Atmane (Fr.) - Ugo Humbert (Fr.-30) 7:6 (3), 7:6 (5)

    Jakub Menšík (ČR-23) - Martin Damm Jr. (USA) 6:3, 6:4

    Casper Ruud (Nór.-12) - Jaume Munar (Šp.) 6:0, 6:1

    Luciano Darderi (Tal.-18) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:1, 6:3

    Alexander Blockx (Belg.) - Brandon Nakashima (USA-28) 3:6, 6:3, 6:4

    Karen Chačanov (Rus.-13) - Adam Walton (Austr.) 6:2, 6:3

    Francisco Cerundolo (Arg.-16) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:1, 7:5

    Alejandro Davidovich (Šp.-20) - Pablo Carreňo (Šp.) 6:3, 6:3

