    Swiateková skrečovala zápas pre chorobu, Benčičová si vybojovala postup v tajbrejku

    Poľská tenistka Iga Swiateková.
    Poľská tenistka Iga Swiateková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. apr 2026 o 21:37
    Ďalej ide aj deviata nasadená Ruska Mirra Andrejevová.

    Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová si vybojovala účasť v osemfinále antukového turnaja WTA 1000 v Madride.

    Jedenásta nasadená hráčka zdolala v sobotňajšom stretnutí 3. kola Rusku Dianu Šnajderovú 6:2, 7:6 (6).

    Najvyššie nasadená Bieloruska Aryna Sabalenková si poradila s Rumunkou Jacqueline Cristianovou 6:1, 6:4.

    Ďalej ide aj deviata nasadená Ruska Mirra Andrejevová po triumfe 6:3, 6:2 nad Maďarkou Dalmou Gálfiovou. Američanka Ann Liová viedla nad Poľkou Igou Swiatekovou 7:6 (4), 2:6, 3:0, keď nasadená štvorka zápas skrečovala pre chorobu.

    VIDEO: Skreč Swiatekovej

    Ďalej ide aj deviata nasadená Ruska Mirra Andrejevová po triumfe 6:3, 6:2 nad Maďarkou Dalmou Gálfiovou.

    WTA Madrid 2026

    Dvojhra - 3. kolo:

    Naomi Osaková (Jap.-14) - Angelina Kalininová (Ukr.) 6:1, 6:3

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jaqueline Cristianová (Rum.-29) 6:1, 6:4

    Ann Liová (USA-31) - Iga Swiateková (Poľ.-4) 7:6 (4), 2:6, 3:0 - skreč

    Hailey Baptisteová (USA-30) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 7:5, 6:3

    Mirra Andrejevová (Rus.-9) - Dalma Gálfiová (Maď.) 6:3, 6:2

    Leylah Fernandezová (Kan.-24) - Iva Jovičová (USA-15) 3:6, 6:3, 6:2

    Anna Bondárová (Maď.) - Laura Samsonová (ČR) 7:6 (3), 6:1

    Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Diana Šnajderová (Rus.-18) 6:2, 7:6 (6)

    Tenis

    Poľská tenistka Iga Swiateková.
    Poľská tenistka Iga Swiateková.
    Swiateková skrečovala zápas pre chorobu, Benčičová si vybojovala postup v tajbrejku
    dnes 21:37
