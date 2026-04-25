Swiateková skrečovala zápas pre chorobu, Benčičová si vybojovala postup v tajbrejku

Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová si vybojovala účasť v osemfinále antukového turnaja WTA 1000 v Madride.
Jedenásta nasadená hráčka zdolala v sobotňajšom stretnutí 3. kola Rusku Dianu Šnajderovú 6:2, 7:6 (6).
Najvyššie nasadená Bieloruska Aryna Sabalenková si poradila s Rumunkou Jacqueline Cristianovou 6:1, 6:4.
Ďalej ide aj deviata nasadená Ruska Mirra Andrejevová po triumfe 6:3, 6:2 nad Maďarkou Dalmou Gálfiovou. Američanka Ann Liová viedla nad Poľkou Igou Swiatekovou 7:6 (4), 2:6, 3:0, keď nasadená štvorka zápas skrečovala pre chorobu.
VIDEO: Skreč Swiatekovej
WTA Madrid 2026
Dvojhra - 3. kolo:
Naomi Osaková (Jap.-14) - Angelina Kalininová (Ukr.) 6:1, 6:3
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jaqueline Cristianová (Rum.-29) 6:1, 6:4
Ann Liová (USA-31) - Iga Swiateková (Poľ.-4) 7:6 (4), 2:6, 3:0 - skreč
Hailey Baptisteová (USA-30) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 7:5, 6:3
Mirra Andrejevová (Rus.-9) - Dalma Gálfiová (Maď.) 6:3, 6:2
Leylah Fernandezová (Kan.-24) - Iva Jovičová (USA-15) 3:6, 6:3, 6:2
Anna Bondárová (Maď.) - Laura Samsonová (ČR) 7:6 (3), 6:1
Belinda Benčičová (Švajč.-11) - Diana Šnajderová (Rus.-18) 6:2, 7:6 (6)