Najväčšie senzácia Australian Open? Rus, ktorý zarobil viac ako za celú kariéru

MELBOURNE. "Rozprávkový príbeh na Australian Open. Aslan Karacev je v semifinále. Má 27 rokov. Je to jeho prvý grandslam. Musel sa naň kvalifikovať," zhrnul na twitteri novinár Ashlee Vance.

Iba málokto však veril, že by mohol postúpiť ešte ďalej. Aslan Karacev však zaskočil vo štvrťfinále aj turnajovú osemnástku Grigora Dimitrova 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

"Nevedel som pred zápasom, že Grigor je zranený. Bolo to pre mňa od začiatku náročné zvládať nervozitu," hodnotil po zápase Karacev. "Je dôležité v takejto situácii najmä zostať sústredený na svoju hru," dodal.

Rus sa stal vôbec prvým mužom v histórii, ktorý sa pri grandslamovom debude dostal do semifnále.

Bolo to pritom iba jeho štvrté víťazstvo nad hráčom prvej päťdesiatky v kariére.

"Je to neuveriteľný pocit. Prvýkrát hrať v hlavnej súťaži, prvýkrát byť v semifinále," vravel nadšený Karacev.

"Snažil som sa pracovať najmä na tom, ako zlepšiť svoju hru z mentálnej stránky. Snažím sa nájsť sebadôveru, že to, čo robím na kurte, je správne," hodnotil po zápase dôvody, prečo sa mu tak darí, Karacev.

Quentin Hull z portálu ABC doplnil, že do Australian Open mal Rus celkovo iba tri výhry na hlavnom okruhu. Na Australian Open už vyhral päť zápasov.

Polepší si aj finančne. Doposiaľ za celú kariéru vo dvojhre i štvorhre zarobil 620-tisíc amerických dolárov. Teraz za jediný turnaj - Australian Open - zarobil vyše 660-tisíc.

Karacev okrem toho výrazne poskočí v rebríčku ATP. Oficiálne je zatiaľ na 114. mieste. Už teraz má však garantované, že po Australian Open bude na 42. mieste.

"Pred asi štyrmi mesiacmi som bol v rebríčku niekde okolo 116. miesta. Mal som za cieľ dostať sa do prvej stovky do konca roka 2020. Vtedy sa mi to nepodarilo," zasmial sa na tlačovej konferencii.

Je vôbec najnižšie rebríčkovo postaveným semifinalistom grandslamu od roku 2001. Vtedy vo Wimbledone až k titulu prišiel Goran Ivaniševič.