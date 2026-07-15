ONLINE: Alex Molčan - Dino Prižmič dnes, ATP Umag 2026 LIVE (osemfinále)

Slovenský tenista Alex Molčan a Dino Prižmič sa dnes stretnú v osemfinále na turnaji ATP v Umagu. Kto postúpi do semifinále na antuke v Chorvátsku?
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ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Dino Prižmič dnes (tenis, ATP Umag 2026, osemfinále, streda, LIVE)
ATP Umag Osemfinále 2026
15.07.2026 o 21:00
Prižmić
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Molčan
Prenos
Alex Molčan
Prešovský rodák sa môže po troch rokoch vrátiť do najlepšej stovky tenistov, keď sa aktuálne nachádza na 101. mieste vo svetovom rebríčku ATP. Po pomalšom štarte v úvode sezóny sa slovenský tenista chytil na svojom najsilnejšom povrchu, teda na antuke. Hoci ho v Zadare zastavilo počas turnaja zranenie, v Bukurešti sa po úspešnej kvalifikácii predstavil v hlavnej súťaži, kde okrem Arnaldiho zdolal aj nasadenú jednotku turnaja Dialla. Svoju formu potvrdil aj následne v Mníchove, kde sa v rámci ATP 500 turnaja prebojoval až do semifinále po tom, čo po kvalifikácii následne zdolal v hlavnej súťaži nasadenú trojku Bublika, ďalej Altmaiera a Shapovalova. V semifinálovom boji nestačil na aktuálnu svetovú šestku Sheltona. Vo finále však zabojoval na challengeri v Prostějove, kde napokon podľahol Baezovi vo dvoch setoch. Na Wimbledone sa pritom slovenská jednotka predstavila priamo v hlavnej súťaži, kde po víťazstve proti Altmaierovi nestačila na nasadenú trinástku Lehečku. Aktuálne už ale Molčan bojuje v Umagu, kde uspel v prvom kole s Royerom po dvojsetovej bitke (6:4, 7:5).
Prešovský rodák sa môže po troch rokoch vrátiť do najlepšej stovky tenistov, keď sa aktuálne nachádza na 101. mieste vo svetovom rebríčku ATP. Po pomalšom štarte v úvode sezóny sa slovenský tenista chytil na svojom najsilnejšom povrchu, teda na antuke. Hoci ho v Zadare zastavilo počas turnaja zranenie, v Bukurešti sa po úspešnej kvalifikácii predstavil v hlavnej súťaži, kde okrem Arnaldiho zdolal aj nasadenú jednotku turnaja Dialla. Svoju formu potvrdil aj následne v Mníchove, kde sa v rámci ATP 500 turnaja prebojoval až do semifinále po tom, čo po kvalifikácii následne zdolal v hlavnej súťaži nasadenú trojku Bublika, ďalej Altmaiera a Shapovalova. V semifinálovom boji nestačil na aktuálnu svetovú šestku Sheltona. Vo finále však zabojoval na challengeri v Prostějove, kde napokon podľahol Baezovi vo dvoch setoch. Na Wimbledone sa pritom slovenská jednotka predstavila priamo v hlavnej súťaži, kde po víťazstve proti Altmaierovi nestačila na nasadenú trinástku Lehečku. Aktuálne už ale Molčan bojuje v Umagu, kde uspel v prvom kole s Royerom po dvojsetovej bitke (6:4, 7:5).
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry na Croatia Open v Umagu, kde sa na antuke proti sebe v rámci osemfinále postaví Dino Prižmić a Alex Molčan.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov, keď sa spolu premiérovo stretli v roku 2023 počas osemfinále v Banja Luke v Bosne a Hercegovine, kde sa zúčastnili challengera. Z víťazstva 2:0 na sety sa tešil chorvátsky tenista, ktorý zdolal Molčana 6:1, 6:4, navyše ako nasadenú trojku turnaja.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov, keď sa spolu premiérovo stretli v roku 2023 počas osemfinále v Banja Luke v Bosne a Hercegovine, kde sa zúčastnili challengera. Z víťazstva 2:0 na sety sa tešil chorvátsky tenista, ktorý zdolal Molčana 6:1, 6:4, navyše ako nasadenú trojku turnaja.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.