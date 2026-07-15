    Návrat Alcaraza sa blíži. Bude Španiel pripravený na obhajobu titulu na US Open?

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|15. júl 2026 o 21:28
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    Mal výborný vstup do sezóny, keď vyhral úvodných 16 zápasov.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz by sa mal po štvor­mesačnej prestávke spôsobenej zranením zápästia vrátiť na kurty v auguste na turnaji v Cincinnati.

    Sedemnásobný grandslamový šampión a tretí hráč svetového rebríčka nechýba na zozname prihlásených hráčov, ktorý zverejnili organizátori turnaja, slúžiaceho ako generálka na US Open.

    Dvadsaťtriročný Alcaraz mal výborný vstup do sezóny, keď vyhral úvodných 16 zápasov a triumfom na Australian Open skompletizoval kariérny Grand Slam.

    Na aprílovom turnaji v Barcelone však pre zranené zápästie odstúpil ešte pred zápasom druhého kola proti Čechovi Tomášovi Macháčovi.

    Následne vynechal Roland Garros aj Wimbledon. Na US Open, kde bude obhajovať titul, by však mal byť pripravený.

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz.
    Návrat Alcaraza sa blíži. Bude Španiel pripravený na obhajobu titulu na US Open?
    dnes 21:28
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