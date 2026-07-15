Návrat Alcaraza sa blíži. Bude Španiel pripravený na obhajobu titulu na US Open?

Španielsky tenista Carlos Alcaraz by sa mal po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením zápästia vrátiť na kurty v auguste na turnaji v Cincinnati.
Sedemnásobný grandslamový šampión a tretí hráč svetového rebríčka nechýba na zozname prihlásených hráčov, ktorý zverejnili organizátori turnaja, slúžiaceho ako generálka na US Open.
Dvadsaťtriročný Alcaraz mal výborný vstup do sezóny, keď vyhral úvodných 16 zápasov a triumfom na Australian Open skompletizoval kariérny Grand Slam.
Na aprílovom turnaji v Barcelone však pre zranené zápästie odstúpil ešte pred zápasom druhého kola proti Čechovi Tomášovi Macháčovi.
Následne vynechal Roland Garros aj Wimbledon. Na US Open, kde bude obhajovať titul, by však mal byť pripravený.