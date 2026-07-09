ONLINE: Marta Kosťuková - Linda Nosková dnes, Wimbledon 2026 LIVE (semifinále)

Tenistky Marta Kosťuková - Linda Nosková dnes nastúpia v semifinále dvojhry žien na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026.
Miernou favoritkou bude česká tenistka, ktorá je nasadená deviatka turnaja, jej ukrajinská súperka je nasadená dvanástka.
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ONLINE PRENOS: Marta Kosťuková - Linda Nosková dnes (dvojhra žien, semifinále, Wimbledon 2026, výsledky, štvrtok, LIVE)
Wimbledon - ženy Semifinále 2026
09.07.2026 o 16:15
Kostjuková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nosková
Prenos
Krásné čtvrteční odpoledne! Souboj o finále mezi Martou Kosťukovou a Lindou Noskovou je naplánován na centrálním kurtu hned po úvodním dámském semifinále. Předpokládaný začátek zápasu je 16:15.
Vzájemná utkání 1:0
Jediný vzájemný zápas proběhl na nedávné tisícovce v Madridu ve prospěch ukrajinské tenistky. Nosková držela se svou krok soupeřkou pouze v první sadě, naopak v té druhé vyfasovala kanára (7:6; 6:0).
Tentokrát se ovšem bude hrát na travnatém povrchu. Česká ranařka rozhodně má hru na to, aby Kosťukovou doslova smetla z kurtu. Nicméně Ukrajinka se v posledních týdnech prezentuje doslova životní formou a rovněž ona cítí velkou šanci na premiérové finále, potažmo grandslamový titul. V sázce je navíc ještě posun do nejlepší desítky, který vezme vítězka dnešního zápasu. Šance na postup jsou vyrovnané, jen velmi malou favoritkou je právě Kosťuková.
Jediný vzájemný zápas proběhl na nedávné tisícovce v Madridu ve prospěch ukrajinské tenistky. Nosková držela se svou krok soupeřkou pouze v první sadě, naopak v té druhé vyfasovala kanára (7:6; 6:0).
Tentokrát se ovšem bude hrát na travnatém povrchu. Česká ranařka rozhodně má hru na to, aby Kosťukovou doslova smetla z kurtu. Nicméně Ukrajinka se v posledních týdnech prezentuje doslova životní formou a rovněž ona cítí velkou šanci na premiérové finále, potažmo grandslamový titul. V sázce je navíc ještě posun do nejlepší desítky, který vezme vítězka dnešního zápasu. Šance na postup jsou vyrovnané, jen velmi malou favoritkou je právě Kosťuková.
Linda Nosková (WTA 12.)
Jednadvacetiletá česká tenistka Linda Nosková v All England Clubu účinkuje teprve počtvrté a nejdále to dotáhla loni do osmifinále. Toto stanovisko už však neplatí, neboť talentovaná Češka si právě zde připsala své vůbec první grandslamové semifinále. Nasazená devítka po cestě musela přehrát Němku Seidelovou (6:4; 6:3), Kolumbijku Osoriovou (6:3; 4:6; 6:2), Rumunku Cirsteaovou (2:6; 6:3; 7:6 – odvrácený mečbol), Američanku Keysovou (6:4; 7:6) a včera Belgičanku Mertensovou (6:3; 7:5).
Vsetínská rodačka neměla sezonu nikterak extra podařenou, od začátku travnaté části je ale úplně jinou hráčkou a představuje nebezpečnou hrozbu pro každou soupeřku. Po 3. kole na Australian Open se jí vůbec nepovedla část na Blízkém Východě, když na obou tisícovkách dohrála ve druhém kole. Na Masters v Indian Wells došla až do semifinále, vzápětí v Miami ale ztroskotala hned na úvod. Přechod na antuku Nosková měla velmi povedený, když zapsala čtvrtfinále ve Stuttgartu i Madridu a osmifinále v Římě. Vrchol na Roland Garros se ale nepovedl, když Češka dohrála hned na úvod. Na zeleném pažitu se ale aktuální dvanáctka cítí skvěle, neboť hned na pětistovce v Berlíně brala svou druhou trofej a premiérově se posunula do TOP 10. Její bilance je 27:11 (tráva 10:1).
Jednadvacetiletá česká tenistka Linda Nosková v All England Clubu účinkuje teprve počtvrté a nejdále to dotáhla loni do osmifinále. Toto stanovisko už však neplatí, neboť talentovaná Češka si právě zde připsala své vůbec první grandslamové semifinále. Nasazená devítka po cestě musela přehrát Němku Seidelovou (6:4; 6:3), Kolumbijku Osoriovou (6:3; 4:6; 6:2), Rumunku Cirsteaovou (2:6; 6:3; 7:6 – odvrácený mečbol), Američanku Keysovou (6:4; 7:6) a včera Belgičanku Mertensovou (6:3; 7:5).
Vsetínská rodačka neměla sezonu nikterak extra podařenou, od začátku travnaté části je ale úplně jinou hráčkou a představuje nebezpečnou hrozbu pro každou soupeřku. Po 3. kole na Australian Open se jí vůbec nepovedla část na Blízkém Východě, když na obou tisícovkách dohrála ve druhém kole. Na Masters v Indian Wells došla až do semifinále, vzápětí v Miami ale ztroskotala hned na úvod. Přechod na antuku Nosková měla velmi povedený, když zapsala čtvrtfinále ve Stuttgartu i Madridu a osmifinále v Římě. Vrchol na Roland Garros se ale nepovedl, když Češka dohrála hned na úvod. Na zeleném pažitu se ale aktuální dvanáctka cítí skvěle, neboť hned na pětistovce v Berlíně brala svou druhou trofej a premiérově se posunula do TOP 10. Její bilance je 27:11 (tráva 10:1).
Marta Kosťuková (WTA 13.)
Čtyřiadvacetiletá ukrajinská tenistka Marta Kosťuková se Wimbledonu účastní již poosmé, přičemž jejím dosavadním maximem bylo třetí kolo. To už však neplatí, neboť Ukrajinka zapsala své premiérové zdejší semifinále. Po cestě potkala dvě nasazené soupeřky a postupně porazila Argentinku Podoroskou (6:1; 6:2), Rusku Blinkovovou (6:7; 6:3; 6:3), Američanky Navarrovou (6:2; 4:6; 6:1) s Kruegerovou (6:4; 6:4) a ve čtvrtfinále Italku Paoliniovou (6:3; 6:2)
Rodačka z Kyjeva na úvod sezony zapsala finále na pětistovce v Brisbane, poté ale dohrála hned na úvod Australian Open a navíc si zde způsobila nepříjemné zranění, které ji vyřadilo na měsíc a půl mimo hru. Po nepříliš povedené americké šňůře se naplno rozjela na antuce, když zvítězila na po sobě jdoucích akcích v Rouen (dvěstěpadesátka) a na Masters v Madridu. Její dlouhatánská šňůra vítězství skončila až v semifinále French Open na raketě pozdější vítězky Andrejevové. Před Wimbledonem neabsolvovala žádný přípravný turnaj, přesto zde předvádí solidní výkony. Její letošní bilance je 28:5 (tráva 5:0).
Čtyřiadvacetiletá ukrajinská tenistka Marta Kosťuková se Wimbledonu účastní již poosmé, přičemž jejím dosavadním maximem bylo třetí kolo. To už však neplatí, neboť Ukrajinka zapsala své premiérové zdejší semifinále. Po cestě potkala dvě nasazené soupeřky a postupně porazila Argentinku Podoroskou (6:1; 6:2), Rusku Blinkovovou (6:7; 6:3; 6:3), Američanky Navarrovou (6:2; 4:6; 6:1) s Kruegerovou (6:4; 6:4) a ve čtvrtfinále Italku Paoliniovou (6:3; 6:2)
Rodačka z Kyjeva na úvod sezony zapsala finále na pětistovce v Brisbane, poté ale dohrála hned na úvod Australian Open a navíc si zde způsobila nepříjemné zranění, které ji vyřadilo na měsíc a půl mimo hru. Po nepříliš povedené americké šňůře se naplno rozjela na antuce, když zvítězila na po sobě jdoucích akcích v Rouen (dvěstěpadesátka) a na Masters v Madridu. Její dlouhatánská šňůra vítězství skončila až v semifinále French Open na raketě pozdější vítězky Andrejevové. Před Wimbledonem neabsolvovala žádný přípravný turnaj, přesto zde předvádí solidní výkony. Její letošní bilance je 28:5 (tráva 5:0).
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:15.