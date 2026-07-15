    Molčan bol blízko vypadnutia. Nakoniec vyhral tajbrejk a v treťom sete domáci hráč skrečoval

    Slovenský tenista Alex Molčan odvracia úder Chorváta Dina Prižmiča v 2. kole dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.
    Slovenský tenista Alex Molčan odvracia úder Chorváta Dina Prižmiča v 2. kole dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|15. júl 2026 o 23:36
    ShareTweet0

    Slovák prehrával v druhom dejstve už 3:5.

    ATP Umag 2026

    Dvojhra - 2. kolo:

    Alex Molčan (SR) - Dino Prižmič (Chor.) 3:6, 7:6 (5), 4:0 - skreč

    Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v Umagu.

    V 2. kole vyradil domáceho Chorváta Dina Prižmiča, ktorý zápas skrečoval za stavu 6:3, 6:7 (5) a 0:4 v treťom sete.

    Molčan prehrával v druhom dejstve už 3:5, no dokázal otočiť nepriaznivý vývoj. Jeho štvrťfinálovým súperom bude víťaz duelu medzi druhým nasadeným Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom a Argentínčanom Marcom Trungellitim. 

    Tenis

    Tenis

    Slovenský tenista Alex Molčan odvracia úder Chorváta Dina Prižmiča v 2. kole dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.
    Slovenský tenista Alex Molčan odvracia úder Chorváta Dina Prižmiča v 2. kole dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.
    Molčan bol blízko vypadnutia. Nakoniec vyhral tajbrejk a v treťom sete domáci hráč skrečoval
    st 23:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Molčan bol blízko vypadnutia. Nakoniec vyhral tajbrejk a v treťom sete domáci hráč skrečoval