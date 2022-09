Bieloruska Sobolenková po obrate postúpila, súboj Češiek pre Plíškovú

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sobolenková postúpila po veľkom obrate do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Semifinalistka predchádzajúcej edície podujatia a nasadená šestka prehrávala s Estónkou Kaiou Kanepiovou 2:6, 1:5 a čelila dvom mečbalom.

Napokon však duel otočila a zvíťazila 2:6, 7:6 (8), 6:4.

