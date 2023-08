Češka Muchová vyradila nasadenú dvojku, v Cincinnati zabojuje o titul

Pre Gauffovú to bolo vôbec prvé víťazstvo nad poľskou súperkou, v doterajších siedmich dueloch jej nedokázala zobrať ani jeden set.

"Vedela som, že hrať s ňou bude ťažké. Ale využila som svoje príležitosti a naozaj som bojovala o každý bod. V druhom som sete to nebolo ono, ale dostala som to späť a hovorila som si, že to musím dokázať," citovala Gauffovú agentúra AP.