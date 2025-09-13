    Klein s Karolom zvládli dôležitú štvorhru. Slováci sú blízko celkového víťazstva

    Sprava slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol
    Sprava slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol (Autor: TASR)
    TASR|13. sep 2025 o 15:40
    Triumfovali v dvoch setoch.

    I. svetová skupina Davisovho pohára

    Slovensko - Kolumbia 2:1 po štvorhre

    sobota:

    Klein, Miloš Karol - Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez 6:4, 6:3

    piatok:

    Alex Molčan - Nicolas Mejia 6:4, 7:6 (4)

    Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera 6:3, 6:7 (5), 6:7 (5)

    BRATISLAVA. Slovenskí tenisti viedli po sobotňajšej štvorhre v druhý deň stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára nad Kolumbiou 2:1.

    V debli získali druhý bod pre Slovensko Lukáš Klein a Miloš Karol, ktorí zdolali na harde v bratislavskom NTC za 74 minút juhoamerickú dvojicu Nicolas Barrientos a Cristian Rodriguez 6:4, 6:3.

    Karol prišiel v dobrej forme po tom, čo na začiatku septembra vyhral spolu s Nemcom Danielom Masurom challenger v Istanbule.

    Takmer dvojmetrový Slovák vstúpil dobre aj do štvorhry proti juhoamerickému súperovi a prvý gem získal na podaní bez straty fiftínu. Slováci nevyužili prvú šancu na brejk za stavu 3:2. Na prelomenie Rodriguezovho podania im nestačilo ani päť brejkbalov.

    Slovenská dvojica si to však vynahradila na servise rovnakého hráča za stavu 5:4. Rodriguez nezvládol desiatu hru prvého setu a po dvoch dvojchybách za sebou „daroval“ prvé dejstvo domácim.

    Rodriguezovi sa na podaní vôbec nedarilo, trápil sa na ňom v každom geme. Juhoameričania na to doplatili aj v úvode druhého setu, keď servis skúsenejšieho z dvojice Kolumbijčanov prelomila slovenská dvojica vo štvrtom geme. Brejk potvrdil na podaní Karol a domáci boli za stavu 4:1 na najlepšej ceste získať dôležitý druhý bod.

    Slováci výborne podávali, svoj servis zvládol čistou hrou aj Klein a rozhodnutie prišlo na podaní Karola. Ten síce doprial Kolumbijčanom šancu na brejk, no duel dopodával do úspešného konca.

    Na víťaza súboja Slovensko - Kolumbia čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný tím bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.

