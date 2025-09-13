Klein s Karolom zvládli dôležitú štvorhru. Slováci sú blízko celkového víťazstva

I. svetová skupina Davisovho pohára
Slovensko - Kolumbia 2:1 po štvorhre
sobota:
Klein, Miloš Karol - Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez 6:4, 6:3
piatok:
Alex Molčan - Nicolas Mejia 6:4, 7:6 (4)
Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera 6:3, 6:7 (5), 6:7 (5)
BRATISLAVA. Slovenskí tenisti viedli po sobotňajšej štvorhre v druhý deň stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára nad Kolumbiou 2:1.
V debli získali druhý bod pre Slovensko Lukáš Klein a Miloš Karol, ktorí zdolali na harde v bratislavskom NTC za 74 minút juhoamerickú dvojicu Nicolas Barrientos a Cristian Rodriguez 6:4, 6:3.
Karol prišiel v dobrej forme po tom, čo na začiatku septembra vyhral spolu s Nemcom Danielom Masurom challenger v Istanbule.
Takmer dvojmetrový Slovák vstúpil dobre aj do štvorhry proti juhoamerickému súperovi a prvý gem získal na podaní bez straty fiftínu. Slováci nevyužili prvú šancu na brejk za stavu 3:2. Na prelomenie Rodriguezovho podania im nestačilo ani päť brejkbalov.
Slovenská dvojica si to však vynahradila na servise rovnakého hráča za stavu 5:4. Rodriguez nezvládol desiatu hru prvého setu a po dvoch dvojchybách za sebou „daroval“ prvé dejstvo domácim.
Rodriguezovi sa na podaní vôbec nedarilo, trápil sa na ňom v každom geme. Juhoameričania na to doplatili aj v úvode druhého setu, keď servis skúsenejšieho z dvojice Kolumbijčanov prelomila slovenská dvojica vo štvrtom geme. Brejk potvrdil na podaní Karol a domáci boli za stavu 4:1 na najlepšej ceste získať dôležitý druhý bod.
Slováci výborne podávali, svoj servis zvládol čistou hrou aj Klein a rozhodnutie prišlo na podaní Karola. Ten síce doprial Kolumbijčanom šancu na brejk, no duel dopodával do úspešného konca.
Na víťaza súboja Slovensko - Kolumbia čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný tím bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.