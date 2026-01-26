Slovenský junior pokračuje bez straty setu. Poradil si aj s nasadeným Američanom

Slovenský tenista Leon Sloboda postúpil na juniorskom grandslamovom turnaji Australian Open už do osemfinále.
Šestnásťročný Slovák si poradil v druhom kole s trinástym nasadeným Američan Jackom Secordom 6:3, 6:4. Jeho súper bol o rok starší. V ďalšej fáze ho čaká tretí nasadený Ryo Tabata z Japonska.
Pre Slobodu sa naopak skončilo účinkovanie vo štvorhre, spolu s Rusom Savvom Ribkinom prehrali s britsko-ruskou dvojicou Mark Ceban a Kirill Filaretov 6:3, 1:6 a 9:11.
Australian Open 2026
juniori - 2. kolo - výsledok:
Leon Sloboda (SR) - Jack Secord (USA-13) 6:3, 6:4
juniori - štvorhra - 1. kolo:
Mark Ceban, Kirill Filaretov (V.Brit./Rus.) - Leon Sloboda, Savva Ribkin (SR/Rus.) 3:6, 6:1, 11:9.