Ukrajinská tenistka nie je v správnom emocionálnom rozpoložení. Sezónu predčasne ukončila

LONDÝN. Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa rozhodla predčasne ukončiť prebiehajúcu sezónu.
Podľa vlastných slov nie je v správnom emocionálnom rozpoložení a potrebuje čas na oddych a načerpanie sily. Potvrdila to v stanovisku pre WTA.
„Necítim sa pripravená hrať, takže svoju sezónu teraz končím. Keď sa vrátim na dvorce, chcem bojovať zo všetkých síl a nechať tam to najlepšie pre fanúšikov i pre seba," uviedla 31-ročná Svitolinová, ktorej patrí vo svetovom rebríčku 13. miesto.
V tomto roku má zápasovú bilanciu 35-14, v apríli získala titul na antukovom turnaji WTA v Rouene.
Na Australian Open i Roland Garros sa dostala do štvrťfinále. Minulý týždeň sa predstavila na finálovom turnaji Pohára-Billie Jean Kingovej v čínskom Šen-čene, kde Ukrajinky prehrali v semifinále s neskorším víťazom Talianskom 1:2.
Okrem nej oznámila predčasný koniec tejto sezóny aj Beatriz Haddadová Maiová z Brazílie, informovala agentúra AP.