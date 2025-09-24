    Ukrajinská tenistka nie je v správnom emocionálnom rozpoložení. Sezónu predčasne ukončila

    Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová.
    Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová. (Autor: TASR/AP)
    24. sep 2025 o 08:29
    V tomto roku má zápasovú bilanciu 35-14, v apríli získala titul na antukovom turnaji WTA v Rouene.

    LONDÝN. Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa rozhodla predčasne ukončiť prebiehajúcu sezónu.

    Podľa vlastných slov nie je v správnom emocionálnom rozpoložení a potrebuje čas na oddych a načerpanie sily. Potvrdila to v stanovisku pre WTA.

    „Necítim sa pripravená hrať, takže svoju sezónu teraz končím. Keď sa vrátim na dvorce, chcem bojovať zo všetkých síl a nechať tam to najlepšie pre fanúšikov i pre seba," uviedla 31-ročná Svitolinová, ktorej patrí vo svetovom rebríčku 13. miesto.

    Na Australian Open i Roland Garros sa dostala do štvrťfinále. Minulý týždeň sa predstavila na finálovom turnaji Pohára-Billie Jean Kingovej v čínskom Šen-čene, kde Ukrajinky prehrali v semifinále s neskorším víťazom Talianskom 1:2.

    Okrem nej oznámila predčasný koniec tejto sezóny aj Beatriz Haddadová Maiová z Brazílie, informovala agentúra AP.

    dnes 08:29
