Druhý grandslam sezóny nezíska. Obhajkyňa titulu končí na rakete Lotyšky

US Open 2023

NEW YORK. Obhajkyňa titulu a najvyššie nasadená hráčka Iga Swiateková vypadla z grandslamového turnaja US Open už v osemfinále.

Myslela som len na to, že musím bojovať do poslednej loptičky, kým si nepodáme ruky. Myslím si, že som bola lepšia a nedala som jej veľa šancí," povedala Ostapenková.

Vedela som, že musím byť agresívna a že musím hrať moju hru, pretože to nemá rada.

"Proti Ige vždy očakávam ťažký súboj, je to skvelá hráčka, vyhrala veľa Grand Slamov a je veľmi konzistentná.

Swiateková postúpila do osemfinále bez straty setu. Proti Ostapenkovej síce prišla hneď o prvý servis, no následne ju brejkla, zopakovala to aj v šiestom geme a prvý set vyhrala 6:3.

V druhom prišla o podanie v druhej hre, v siedmej znížila na 3:4, ale následne opäť neudržala svoj servis a Ostapenková vyrovnala.

Rozhodujúca časť už bola jasne v réžii lotyšskej hráčky, ktorá síce raz stratila svoj servis, ale súperku brejkla až štyrikrát a využila hneď prvý mečbal.