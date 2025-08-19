    Atraktívna šou mixu prišla o prvé veľké meno. Svetová jednotka sa odhlásila pre chorobu

    Carlos Alcaraz utešuje Jannika Sinnera po tom, čo skrečoval finále turnaja v Cincinnati 2025.
    Carlos Alcaraz utešuje Jannika Sinnera po tom, čo skrečoval finále turnaja v Cincinnati 2025. (Autor: REUTERS)
    TASR|19. aug 2025 o 16:17
    Sústrediť sa bude na dvojhru.

    NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner sa pre chorobu odhlásil zo súťaže v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji US Open.

    Najvyššie nasadený hráč singlového rebríčka ATP sa mal predstaviť po boku Češky Kateřiny Siniakovej.

    Sústrediť sa bude na dvojhru, hlavná fáza US Open odštartuje 24. augusta.

    Dvadsaťštyriročný Talian skrečoval v pondelok finále na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati proti Španielovi Carlosovi Alcarazovi za stavu 0:5 v prvom sete.

    Sinner mal hrať v novom deblovom formáte v úvodnom kole spolu so Siniakovou proti Švajčiarke Belinde Benčičovej a Alexandrovi Zverevovi z Nemecka.

    Americká tenisová asociácia (USTA) upravila formát miešanej štvorhry s cieľom prilákať popredných hráčov.

    Zápasy sa uskutočnia v týždni pred začiatkom dvojhry a štvorhry so skrátenými setmi do štyroch gemov a bez zhôd za stavu 40:40.

    Celková dotácia pre túto súťaž je jeden milión dolárov. Informácie priniesla agentúra AP.

