ONLINE: Jannik Sinner - Novak Djokovič dnes (semifinále, Wimbledon, LIVE)

Centrální kurt Na největším dvorci v All England Clubu započne zápasový program v klasickém čase, a sice ve 14:30. Jako první je v rozpise semifinálové utkání číslo jedna, ve kterém se proti sobě utkají Taylor Fritz a Carlos Alcaraz. Druhé semifinále začne krátce po jeho skončení.

